Ember nem tudja követni, hány cége van Mészáros Lőrincnek

Mészáros Lőrinc ősszel sem tétlenkedik, a felcsúti milliárdos cégbirodalmával szinte mindig történik valami. A Cégközlöny dokumentumait átnézve rendre kiderül: Orbán Viktor kormányfő barátja soha nem maradéktalanul elégedett a vállalati hálójával, ezért mindig kicsit újraszövi a szálakat. Ez annyit jelent, hogy a társaságai:

egyesülnek és beolvadnak,

vagy megszűnnek.

A sok új entitás, valamint a folyamatos egyesülések és beolvadások miatt gyakorlatilag követhetetlen, hogy éppen hány cége van Mészáros Lőrincnek. Az biztos, hogy legalább 300-400 érdekeltsége lehet. A Cégközlöny október 16-i számából például egy újabb érdekes változás derült ki. Szeptember 29-én született meg a döntés a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. és a GTVF Acélszerkezetgyártó Kft. egyesüléséről. Az egyesülés napja hivatalosan december 31-e lesz, akkor olvad be a GTVF Kft. a zrt.-be, annak általános jogutódjaként működik tovább. A beolvadás oka nem ismert, alapvetően egy kulcsfontosságú leánycég egyesül az anyacégével.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. július 1-e óta működik már zrt. formájában. Kevésbé közismert, hogy öt éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban, de bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben a 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.

Barna Zsolt lett az új tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült magyar óriásbank, a MBH elnök-vezérigazgatója. Később két tőkealap is beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property együttesen 70 százalékos tulajdonos lett. A Status Property a Status Capital Zrt. által kezelt magántőkealap, a zrt. Mészáros Lőrinc tulajdona. A Prime Property pénzeit pedig a felcsúti milliárdos egyik ügyvédjéhez, Kertész Józsefhez tartozó Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. terelgeti.

Kicsit a kormány is besegített: 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a kormány Gyármentő Programjából, ebből is finanszírozták a transzformátorgyár és forgógépgyár épületszigetelését. Annyira jól sikerült a gyár megmentése, hogy hamar leánycégük is lett: 2023 novemberében kezdődött a termelés a Ganz Metal Works Kft. üzemében, ahol a transzformátorokhoz szükséges külső acélszerkezeteket gyártják. Tavaly márciusban új nevet kapott a társaság, már GTVF Acélszerkezetgyártó Kft. néven tagozódtak bele a Mészáros-birodalomba. Idén szilveszterre azonban beolvadnak az anyacégbe. Az egyik legnagyobb megrendelő természetesen a magyar állam: gyártottak már transzformátort a Mavir Zrt. kerepesi és gödi állomására is.

Nem mindig tartják be a szabályokat. Lapunk írta meg, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 500 ezer forintra bírságolta a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-t, mert jogerős engedély nélkül kezdte meg egy kiserőmű kivitelezését. Ez az összeg nem fogja bedönteni a társaságot: 2024-ben 45,3 milliárd forint lett az árbevétel, a nyereség pedig 7,4 milliárd forintot ért el. Ebből mintegy 3 millió euró – jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,1 milliárd forint – osztalékot fizettek ki. A tápiószelei gyárhoz továbbra is ömlik a közpénz: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július végén beszélt arról, hogy a vállalat új üzemcsarnokot épít és berendezéseket szerez be Tápiószelén 21 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam hatmilliárd forint támogatást ad.