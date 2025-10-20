Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Ipar Mészáros Lőrinc

Ember nem tudja követni, hány cége van Mészáros Lőrincnek

Vég Márton
Vég Márton

A leggazdagabb magyar céghálója állandó mozgásban van.

Mészáros Lőrinc ősszel sem tétlenkedik, a felcsúti milliárdos cégbirodalmával szinte mindig történik valami. A Cégközlöny dokumentumait átnézve rendre kiderül: Orbán Viktor kormányfő barátja soha nem maradéktalanul elégedett a vállalati hálójával, ezért mindig kicsit újraszövi a szálakat. Ez annyit jelent, hogy a társaságai:

  • egyesülnek és beolvadnak,
  • vagy megszűnnek.

A sok új entitás, valamint a folyamatos egyesülések és beolvadások miatt gyakorlatilag követhetetlen, hogy éppen hány cége van Mészáros Lőrincnek. Az biztos, hogy legalább 300-400 érdekeltsége lehet. A Cégközlöny október 16-i számából például egy újabb érdekes változás derült ki. Szeptember 29-én született meg a döntés a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. és a GTVF Acélszerkezetgyártó Kft. egyesüléséről. Az egyesülés napja hivatalosan december 31-e lesz, akkor olvad be a GTVF Kft. a zrt.-be, annak általános jogutódjaként működik tovább. A beolvadás oka nem ismert, alapvetően egy kulcsfontosságú leánycég egyesül az anyacégével.

Mészáros Lőrinc cégeivel mindig történik valami
Mészáros Lőrinc cégeivel mindig történik valami
Fotó: Mészáros Csoport

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. július 1-e óta működik már zrt. formájában. Kevésbé közismert, hogy öt éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban, de bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben a 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.

Egy kis támogatás

Barna Zsolt lett az új tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült magyar óriásbank, a MBH elnök-vezérigazgatója. Később két tőkealap is beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property együttesen 70 százalékos tulajdonos lett. A Status Property a Status Capital Zrt. által kezelt magántőkealap, a zrt. Mészáros Lőrinc tulajdona. A Prime Property pénzeit pedig a felcsúti milliárdos egyik ügyvédjéhez, Kertész Józsefhez tartozó Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. terelgeti.

Kicsit a kormány is besegített: 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a kormány Gyármentő Programjából, ebből is finanszírozták a transzformátorgyár és forgógépgyár épületszigetelését. Annyira jól sikerült a gyár megmentése, hogy hamar leánycégük is lett: 2023 novemberében kezdődött a termelés a Ganz Metal Works Kft. üzemében, ahol a transzformátorokhoz szükséges külső acélszerkezeteket gyártják. Tavaly márciusban új nevet kapott a társaság, már GTVF Acélszerkezetgyártó Kft. néven tagozódtak bele a Mészáros-birodalomba. Idén szilveszterre azonban beolvadnak az anyacégbe. Az egyik legnagyobb megrendelő természetesen a magyar állam: gyártottak már transzformátort a Mavir Zrt. kerepesi és gödi állomására is.

Nem mindig tartják be a szabályokat. Lapunk írta meg, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 500 ezer forintra bírságolta a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-t, mert jogerős engedély nélkül kezdte meg egy kiserőmű kivitelezését. Ez az összeg nem fogja bedönteni a társaságot: 2024-ben 45,3 milliárd forint lett az árbevétel, a nyereség pedig 7,4 milliárd forintot ért el. Ebből mintegy 3 millió euró – jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,1 milliárd forint – osztalékot fizettek ki. A tápiószelei gyárhoz továbbra is ömlik a közpénz: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július végén beszélt arról, hogy a vállalat új üzemcsarnokot épít és berendezéseket szerez be Tápiószelén 21 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam hatmilliárd forint támogatást ad.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Szépen csordogál lefelé az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Az ukrán elnök szerint az USA annyi olajat és gázt ad, amennyi csak kell.

Havi 7,8 milliót is lehetett keresni Hajdúböszörményben az előző polgármester idejében

Hajdúböszörmény súlyos örökséget kapott a fideszes városvezetéstől.

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Látványosan elkezdte óvni a forintárfolyamot a Magyar Nemzeti Bank, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter forintgyengülést okozó váratlan mondatai után a jegybanki vezetők aktívan „kezelték” a tárcavezető szavait. Nem csoda, hiszen a monetáris transzmisszióban a kamatcsatorna szerepe az államilag támogatott hiteleknek köszönhetően tovább zsugorodott, felértékelődött tehát az árfolyamcsatorna – vélik a lapunk által megkérdezett szakértők. Ennek ellenére kamatvágásra sem októberben, sem a jövő év közepéig nem látnak esélyt az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakemberek.

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Egy konténerterminálnak, és egy logisztikai központnak kellett volna felépülnie 2023-ig, de egy vasúti fejlesztés elmaradása miatt még el sem kezdődött az építkezés. Azt sem tudni még, hogy a vasútépítéshez tartozó tendert ki nyerte.

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Egyre többen vesznek automata etetőt, itatót, vagy GPS-es nyakörvet a kisállataiknak. A piac főleg Nyugat-Európában pörög, de Magyarországon is felfuthat a következő években.

Csigatempóban csökken a benzinár

Csigatempóban csökken a benzinár

Folyamatosan esik az olaj ára, amely a héten már a 60 dolláros szinthez közelített, ám az üzemanyagárak alig változtak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint ezt a folyamatot előbb-utóbb a benzin és a gázolaj árának is követni kellene, bár tény, hogy a finomított termékek ára Európa más országaiban is csak lassan csökken.

Első alkalom: kirakták a NER szűrét az értékes budai területről

A II. kerület olyat csinált, amit eddig még senki: visszavette a területét egy NER-es cégtől.

Hátulról az ötödikek: csak nem akar földre kerülni a magyar infláció

Hátulról az ötödikek: csak nem akar földre rogyni a magyar infláció

Kijött a friss lista, Magyarországon van az ötödik legmagasabb infláció az Európai Unióban.

Jó hétvégénk lesz, ha csak az üzemanyagárakat nézzük

Jó hétvégénk lesz, ha csak az üzemanyagárakat nézzük

A dízel olcsóbb lesz szombattól, a benzin ugyanannyi.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168