Embert a vasra! — ennyit lehet keresni vele

Részletezte, hogy a jelentkezőknek az alapkiképzés során is minimum havi bruttó 737 ezer forint kezdő fizetést, egyszeri szerződéskötési díjként bruttó 300 ezer forintot, SZÉP-kártya-juttatást, utazási költségtérítést, ingyenes laktanyai elhelyezést vagy lakhatási hozzájárulást, üdülési lehetőséget, egészségügyi ellátást és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is kínál a Magyar Honvédség.

Hozzátette: az új eszközök miatt megnövekedett igényeket „belülről”, a jelenlegi állományból nem lehet kielégíteni, hiszen a minden elemében megújuló honvédség számos egyéb támogató funkció bővítését is igényli.

Elindult a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Embert a vasra! harmadik kampánya, amit a honvédelmi miniszter az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezredben jelentett be — tudósít az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!