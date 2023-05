Energiaguruk: egy negyedik forgatókönyv is szóba jöhet Paksnál

"Egyáltalán nem szokatlan, hogy meglévő vagy új orosz atomerőművek irányítástechnikáját részben vagy egészben nyugati partnerek szállítják vagy modernizálják az üzemidőhosszabbítások alkalmával, ez Paks I esetében sincs máshogy. Az elmúlt évtizedekben ez nem is jelentett gondot. Zavaros viszont, hogy a Paks II projektre miért nem szállít a Siemens, ennek alighanem politikai okai is vannak" - mondja Lesz András a Válaszonline interjújában, amiről sok mindenről szó esik még.

Ez még csak látványterv. Fotó: MTI

.Az energia szakértő arról is beszél, hogy a jelenlegi német kormány – a Zöldek nyomására és a szakma legnagyobb megdöbbenésére – teljesen atomellenes irányt követ. Pakson kívül a németek más projekteket is próbáltak megtorpedózni, például az általunk épített új Hinkley Point blokkokat – még úgy is, hogy rengeteg német cég van a beszállítók között, és az ott épülő EPR, azaz európai nyomottvizes technológia kidolgozásában a németek is aktívan részt vettek. Ahogy hallani lehetett, a beszélgetések most még csak arról szólnak, hogy tisztán francia irányítástechnika kerüljön Paksra, de értesüléseim szerint más irányban is folynak tapogatózások.

Kapcsolódó cikk Energiaügyi miniszter: lesz elég gáz jövő télen is Nagyobb teret kaphatnak az alternatív energiaforrások

Lesz András hozzáteszi: Ha én döntéshozó szerepben lennék, ugyanúgy vizsgáltatnám a technológiaváltás lehetőségét is. A fővállalkozó és a generálkivitelező cseréjét is szükségesnek tartom, amennyiben a jogi lehetőségek engednék, nem ragaszkodnék az eredeti szerződés teljesítéséhez.

Lesz-Müllek Károly arról beszél, hogy ő egy negyedik forgatókönyvet is elképzelhetőnek tart.

"Paks II akár megvalósulhat a jelenlegi formájában és ezzel párhuzamosan elkezdődik egy újabb atomerőmű fejlesztése, nevezzük Paks III-nak az egyszerűség kedvéért. Nem feltétlenül csak orosz vagy francia technológiára gondolok, szerintem bármilyen olyan egyéb technológiaszállító is jó eséllyel szóba jöhet, aki fejlett konstrukcióval – de legfőbbképpen meglévő referenciával – rendelkezik, illetve a finanszírozást is biztosítja, ami számunkra fontos szempont" - mondja.

Lesz András szerint pedig a jelenlegi helyzetből kiindulva aligha állhat üzembe az első blokk 2032, a második pedig 2036 előtt.