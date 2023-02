Ennek a gázárnak még Orbán Viktor is örülhet

A pénteken publikált inflációs adat ugyan továbbra is tragikus képet fest, a drágulás egyik fő felelőse pedig az energiaárak elszabadulása volt. Amiben persze jelentős szerepet játszik, hogy Magyarország nagyon drágán töltötte fel a gáztárolókat, a szakértői becslések szerint a mostani piaci árhoz képest négyszeres áron. Így, amíg azokat a készleteket le nem építi az MVM, addig az árak magasan maradnak, mondta el a közelmúltban a lapunk által szervezett Klasszis Klubban Holoda Attila energiapiaci szakértő.

Ennek ellenére az alacsony ár azzal kecsegtet, hogy az európai országok nem fogják lemeríteni a tárolókat, hanem viszonylag magas tartalékokkal zárják a fűtési szezont, így a következő betárolási időszakban jóval kisebb lesz a keresleti nyomás, ez pedig azt vetíti előre, hogy a tavaszi-nyári időszakban is maradhatnak az 50-60 euró közötti szintek. A tőzsdéken egyébként most is ezt árazzák, a tavaszi szállításra vonatkozó árak 55 euró körül mozognak megawattóránként, és a nyári is 56 euró alatt áll.

Mindez jelentősen javítja a magyar külkereskedelmi mérleget, hiszen a korábban fejre állt energiaegyenleg konszolidálódni tud, és a forinton is jóval kisebb nyomás van, hiszen az energiahordozók beszerzése kevesebb devizát igényel. (Még ha az most nem közvetlenül jelenik is meg a devizapiacon, miután az MNB azon kívül biztosít eurót az energiakereskedőknek.) Ráadásul a csökkenő energiaárak előbb-utóbb az inflációban is érvényesülni fognak, így összességében Magyarország számára igen jó, hogy a péntek reggeli kereskedésben is igen nyomott áron áll az irányadó TTF gáz ára, a tőzsdén 53 euró körül kereskednek vele. Ez jóval a háború előtti szintnek felel meg, hasonló áron 2021 nyarán volt az energiahordozó.