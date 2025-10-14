Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

mfor.hu

Csak fellángolásnak bizonyult a miniszter hatáskörébe tartozó építőipar júliusi növekedése, az augusztusi éves szintű mínusznál nagyobbra több évig kell visszalapozni.

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez óriási romlás júliushoz képest, amikor a KSH még 4,9 százalékos éves szintű növekedésről számolt be.

Ennél nagyobb éves szintű havi mínuszra csak a Covid 2020. tavaszi berobbanás előtt volt példa.

Forrás: KSH

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 123,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 8,0 százalékkal alacsonyabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2 százalékkal magasabb volt.

A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés okozta.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7 százalékkal nagyobb volt a 2024. augusztusinál.

2025 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,3 százalékkal csökkent.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

