Ennek most örülhetett az RTL – mindenki meglepődött vasárnap

Augusztus 27-én hivatalosan is befejeződött az atlétikai vb, a hazai közönséget pedig összességében is az augusztus 20-i versenynap hozta lázba a leginkább, hiszen ekkor szerzett bronzérmet Halász Bence kalapácsvetésben, miközben hétpróbázóink, Krizsán Xénia és Nemes Rita a világbajnoki 4., illetve 10. helyeket szerezték meg. Ahogy arról múlt heti cikkünkben is írtunk, a program nézettsége 400 ezer fő felett alakult.

Kapcsolódó cikk Valami szokatlan történt augusztus 20-án – nem lehet panasz az atlétikai világbajnokságra? Több izgalmat is tartogatott a 33. hét a nézettségi adatok szempontjából.

A 34. hét versenynapjai közül három is felfért a heti toplistába:

az augusztus 27-i zárónapot , amikor egyebek mellett a 4x400 méteres váltók, és a női magasugrók is versenyeztek, 378 ezren figyelték;

, amikor egyebek mellett a 4x400 méteres váltók, és a női magasugrók is versenyeztek, az augusztus 26-i, szombati programot, amikor a 4x100 méteres váltókban olyan futósztárok, mint a Budapesten három aranyérmet nyerő Noah Lyles is versenyeztek, 334 ezren követték;

amikor a 4x100 méteres váltókban olyan futósztárok, mint a Budapesten három aranyérmet nyerő Noah Lyles is versenyeztek, míg augusztus 21-én, amikor egyebek mellett női 100 méteres futódöntőt, és férfi 110 méteres gátfutó-döntőt is rendeztek, 319 ezren ültek a képernyők előtt.

Összességében ezzel elégedettek lehetnek a hazai rendezők, hiszen a két korábbi világbajnokság, a tavalyi amerikai, és a 2019-es katari a százezres nézőszámot sem tudta áttörni itthon.

Kapcsolódó cikk Van, amiben kiemelkedő volt a budapesti atlétikai világbajnokság Szinte pillanatok elrepült az augusztus 19-27. közötti időszak, azaz a budapesti atlétikai világbajnokság.

Hogy teljesítettek a kereskedelmi csatornák?

Az RTL új csemegével készült a közönség számára a héten, hiszen visszatért a két órás adásidejű ’A konyhafőnök’, Rácz Jenő és Sárközi Ákos kiválogatták versenyzőiket, az egyelőre még kezdeti stádiumban lévő vetélkedő 380 ezres átlagos heti nézettséggel mutatkozott be. A műsor hagyományosan jól teljesít a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban, és ez most sem történt máshogy, a szegmensben elért átlagos 150 ezres nézőszám mellett jónak tekinthető, 17,5 százalékos közönségarányra futotta. A visszatérő vetélkedő első adása ezzel összességében a kategória második helyét szerezte meg.

Bizakodhat az RTL - jól kezdett a főzős vetélkedő. Fotó: RTL Sajtóklub

A TV2 továbbra is ismétlésekkel szórakoztatja a nagyérdeműt, a Szerencsekerék a héten 610 ezer feletti átlagos nézettséget tudott, ez valamivel gyengébb, mint az előző hetek eredménye, azaz a párhuzamosan futó RTL-es ’A konyhafőnök’ tudott nézőket átvonzani. A vetélkedő a 18-49-es korcsoportban is rosszabban teljesített, mint azt megszokhattuk, a szegmensben elért 120 ezres átlagos nézőszám mellett 14 százalékos közönségarányt produkált.

A csatorna az esti program második felében a Zsákbamacska ismétléseivel várta a tévézőket, a vetélkedő 319 ezres átlagos nézettséget tudott, a kereskedelmi korcsoportban elért 10 százalékos közönségarány mellett.

Nyert a Tények

A hét legnézettebb műsorának egyébként a TV2 örülhetett,

hiszen a csatorna hírműsorának kedd esti adása rendkívüli módon lázba hozta a közönséget, és 669 ezres nézettségével ennek az adásnak jutott a győzelem.

A TV2 Play-en elérhető tartalmi összefoglaló szerint az adás témáját egyebek mellett a köröshegyi Völgyhídon történt baleset, egy véres lábnyom miatt lebukó gyilkos, és a tomboló hőség adták.

Sportesemények

A hazai rendezésű atlétikai világbajnokság messze nem az egyetlen sportesemény volt a tévék képernyőjén, hiszen Forma-1-es futamot és focimeccseket is rendeztek.

A holland nagydíjon Max Verstappen hazai pályán ünnepelhette az első helyet, a Red Bull Racing pilótája ezzel már sorozatban kilencedik versenyét nyerte meg, legutoljára erre a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel volt képes, szintén a Red Bull színeiben.

A vasárnapi futamot 512 ezren követték a képernyők előtt, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban közel 200 ezer nézőjével és 28,6 százalékos közönségarányával a nagydíj behúzta a heti győzelmet is.

A labdarúgás szerelmeseinek sem volt oka a panaszra, hiszen több összecsapás is érdeklődésre tartott számot:

az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében a Ferencváros a litván FK Žalgiris csapatát könnyedén, 4-0-s eredménnyel verte idegenben, ez 192 ezer nézőt érdekelt;

érdekelt; a magyar NBI-ben, az OTP Bank Ligában a Ferencváros a Paks csapatát fogadta – itt 6-1-re nyertek a zöld-fehérek -, a meccset 171 ezren nézték;

nézték; míg a Premier League kereteiben a Liverpool a Newscastle csapatával találkozott, az összecsapás végén Szoboszlaiék örülhettek a 2-1-es győzelemnek. Ez a mérkőzés 161 ezer főt vonzott a képernyők elé.

Ez volt az utolsó csendes hétvége

Szeptembertől már mindkét kereskedelmi csatorna tehetségkutatókkal várja a nézőket, így ekkor a pihenőnapok is magasabb nézőszámokat hoznak majd, a 34. hét hétvégéjén azonban még az döntött a napi győztesről, hogy hol sikerült jobban az esti filmválasztás.

Szombat este az RTL-en adott ’A karate kölyök’ 176 ezer nézőjével kikapott a párhuzamosan futtatott ’Központi hírszerzés’ 215 ezres közönségétől. Vasárnap is a TV2 örülhetett, hiszen a ’Távkapcs’ 206 ezres nézettségével alulmaradt a másik csatorna által műsorra tűzött ’Halálos iramban 8.’ 333 ezres nézőszámával szemben.

Az RTL javára billent a mérleg

Elsősorban a visszatérő ’A konyhafőnök’ a fiatalabbak körében elért jó teljesítményének köszönhető az, hogy a héten összességében az RTL örülhetett: a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában ez a csatorna vitte a pálmát, és 13,3 százalékával megelőzte a TV2 által elért 13,1 százalékot.