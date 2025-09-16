Ennek most senki sem örülhet: lassult a bérnövekedés

Idén júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. július:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700 forint volt, 9,0 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 479 500 forintot ért el, ez 9,4 százalékkal magasabb volt, mint 2024. júliusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1, 10,1 illetve 7,9 százalékkal nőve egy év alatt.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 570 000 forint volt, 9,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. január–július:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt.

A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.