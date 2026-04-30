Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, motorikus gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza – olvasható a szervezet közleményében, amelyet a hvg.hu szúrt ki.

A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik.

A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzin és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből.

A kormány döntése értelmében a benzinkutak és a kereskedők kizárólag ebből a biztonsági készletből érhetnek el profitot, ha védett áron adják az üzemanyagot – jegyzi meg a lap.

