Ennyi pénzt vigyen magával, ha temetőlátogatásra indul!

Halottak napja közeledtével az ország apraja-nagyja ismét nyakába veszi a világot, hogy meglátogassa elhunyt szeretteinek sírját. Lapunk tavaly már mutatott egy körképet, ezért idén ismét körülnéztünk, mekkora a forgalom, azt hogyan kezelik az illetékes hatósági és egyéb szervek, illetve mennyibe is kerül méltó módon feldíszíteni egy végső nyughelyet.

Nagy különbség a tavalyi évhez képest, hogy most mindenszentek, azaz a november 1-jei munkaszüneti nap „szóló”, nem kapcsolódik hosszú hétvégéhez, így a mostani, október végi hétvége a temetőkben sem minősül rendkívüli időszaknak. Ezért október 28-29-én a fővárosi temetőkbe autóval is be lehet(ett) hajtani, míg – a Budapesti Közművekhez tartozó BTI Temetkezési Divízió – tájékoztatása szerint a halottak napi behajtási tilalom október 31-től november 2-ig lesz érvényben. Ez alól kivétel az Új köztemető, ahol ezeken a napokon autóval is be lehet menni, sőt a 300 forintos behajtási díjat sem kell kifizetni.

Halottak napja körül a temetők nyitvatartása is megnyúlik. A BTI közlése szerint a fővárosban a sírkertek október 30-31-én reggel 7 és este 8, november 1-jén és 2-án pedig reggel fél 8 és este 8 között látogathatók.

Szombati körutunkat az újpesti Megyeri temetőnél kezdtük, mely méretét tekintve egy közepes nagyságú sírkert. A bejáratnál egy polgárőr és egy rendőr irányította a megnövekedett, de nem elviselhetetlen forgalmat, ezen túl csak a Megyeri út túloldalán álló rendőrautó mutatta, hogy a szervek vigyáznak arra, ne történjen atrocitás. A virágárusok megszokott kioszkjaiban várták vagy épp meglehetősen udvarias formában, de csalogatták a potenciális vevőiket. Feljegyeztük a szükséges árakat, majd átmentünk a nagyjából feleekkora Rákospalotai temetőhöz.

Feleakkora temető nagyjából feleannyi virágüzletet kíván, a bódék számát tekintve ez rendben is van. Itt azonban meglátszott, hogy sok virágárus csak alkalmi kitelepülő. A Szentmihályi út menti parkoló tele van kisfurgonból vagy sebtében felállított asztalkáról áruló virágkofával, akik kimondottan a halottak napja környéki megnövekedett keresletet jöttek kielégíteni. És nekünk úgy is tűnt, épp akkora forgalom volt a kis standoknál, mint az állandó virágüzleteknél.

A rendőri felügyelet itt is alacsony volt: a bejáratnál egy, a virágárusoknál egy másik egyenruhás őrizte a rendet. Itt is feljegyeztük az árakat, majd elgurultunk a főváros legnagyobb temetőjéhez, az Új köztemetőhöz.

A Rákospalotai temetőnél sok virágárus alkalmi kitelepülő volt. Fotó: Mfor / Dobos Zoltán

Értelemszerűen itt szokott lenni a legnagyobb autós és gyalogos forgalom is, ezért itt mindig jelentős forgalmi változtatásokra kell számítani. A BKK Info már szombat reggel arról tájékoztatott, hogy a Sírkert út a temető felé, míg a Kozma utca a temetőtől a Jászberényi útig lesz egyirányú. Ám ez szombaton a déli órákban még nem volt érvényes, igaz, a közlekedők száma nem is követelte meg. A rendőri és polgárőri jelenlét azonban jelentős volt, ami a látogatók várható számát tekintve érthető is.

Autóval viszonylag gyorsan be lehetett jutni. A virágárusok itt a temető bejáratán belül helyezkednek el, vagyis aki gépkocsival megy, annak ki kell fizetnie előbb a 300 forintos behajtási díjat, amit – mint már említettük – csak október 31. és november 2. között engednek el. Sajnos a több látogató azt is jelenti, hogy több a pofátlan temetőlátogató is. Hiába a megállni tilos tábla mellett a rendőri és polgárőri jelenlét, volt, aki vészvillogóját kivágva úgy állt meg a főúton, hogy a többi autós csak a virágboltos soron vásárolni szándékozókhoz veszélyesen közel kerülve tudta kikerülni őt.

Az Új köztemető virágosstandjai a bejáraton belül, a főúton találhatók. Fotó: Mfor / Dobos Zoltán

Az árakat tekintve nem ért minket meglepetés: ugyanazokat a számokat láttuk az Új köztemető virágárusainak táblácskáin, mint amiket a másik két sírkert eladóinál is.

A szálas virágból a „nyeszlettebbek” 300-400, a szebbek 600-800 forintba kerülnek, a rózsa mindenütt egységesen egy ezres. Kisebb cserepes virágokért körülbelül 1500 forintot kell adni. A fenyő- vagy mohaalapú sírcsokrok közül a kisebbeket akár 1500 forintért is meg lehet szerezni, a közepes méretűek ára 2-5 ezer forint között mozog. Az ízlésesen összeállított nagyobb sírcsokrokért azonban akár 7-10 ezer forintot is ki kell fizetni.

Persze a sír akkor igazán szép, ha az ott nyugvóknak az „örök világosságért” evilági fényt is gyújtunk. A sima teamécses darabja 40-50 forint. A kisebb, műanyag tartóban levő mécsesek – attól függően, mennyi ideig képesek égni – 200-400 forintba kerülnek. A nagyobb, díszes műanyag mécsestartók ára 1500 forintnál kezdődött, de az egészen csicsásért, már-már giccsesért elkértek akár 4 ezer forintot is.

Vagyis ha az árakat nézzük, akkor azt tapasztaljuk, tavaly óta nincs jelentős növekedés. Idén is a tavalyival nagyjából azonos összeget kell otthagynunk a virágárusnál ahhoz, hogy a sírokat ünnepi díszbe öltöztessük. Ennek oka nyilván az lehet, hogy bár a termelőknél az infláció miatt számos költség megemelkedett, ezeket ellentételezte az energiaárak csökkenése.

Egy-egy nyughely széppé varázsolása több ezer forintba kerül. Fotó: Mfor / Dobos Zoltán

A sírokat letisztítani, rendbetenni, a virágokat elrendezni pár perc. Mécsest gyújtani ugyancsak rövid idő. Ha tanácsolhatjuk, ne rohanjunk tovább, maradjunk egy kicsit lélekben azokkal, akikkel testben itt, e sárgolyón már nem találkozhatunk! Nemcsak nekik, hanem nekünk is jár egy pár percnyi lelki együttlét, nyugalom.