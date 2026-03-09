2p

Makró A költségvetés helyzete

Ennyibe került a 13. és a 14. havi nyugdíj egy része a költségvetésnek

mfor.hu

Fontos számok az államháztartás helyzetéről.

A 2026-os költségvetés minden szükséges forrást biztosít a kormányzati programokhoz – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének február végi helyzetéről kiadott gyorstájékoztatójának bevezetőjében hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Több ment a nyugdíjakra

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,8 százalékkal magasabban alakultak. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj és ellátások egy heti része pedig 144,8 milliárd forintot tett ki – mutatott rá a jelentés.

Februárban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 2139,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 1655,0 milliárd forintos hiánnyal.

Megjelennek az otthontámogatások

Az idei évi februári költségvetési egyenlegét az otthontámogatások kifizetései is jelentősen befolyásolják. 2026. januártól az állami és közfoglalkoztatottak évente nettó legfeljebb 1 millió forint támogatást kaphatnak, lakásvásárlás esetén az önerő kiegészítésére, vagy a már meglévő lakáshitel esetén a törlesztőrészletek csökkentésére. Idén februárban az erre a célra fordított kiadások mintegy 160 milliárd forintot tesznek ki.

