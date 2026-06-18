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Ennyiért adják az eurót csütörtök este

mfor.hu

350 alá is benézett az euróárfolyam csütörtökön, este mégis láthatóan gyengébben zárt a forint. A dollárral és a svájci frankkal szemben is romlott az árfolyam.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 350,57 forintról 352,69 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 349,93 forint és 353,06 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 380,86 forintról 382,46 forintra ment fel, míg a dolláré 304,23 forintról 307,54 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1522 dollárról 1,1469 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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