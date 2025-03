Ennyire hosszú az infláció árnyéka

Egészség, biztos munkahely, erős családi, illetve párkapcsolati kötelékek – ezt a három tényezőt jelölték meg a legtöbben, mint a biztonságérzetük legfontosabb alapjait abban az új, országos, reprezentatív kutatásban, amelyet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) a középiskolásoknak szóló, jelenleg is zajló pénzügyi vetélkedő, a Pénzmesterek kapcsán készíttetett.

Mint az ÖPOSZ lapunknak is megküldött közleménye írja, a top 5 biztonságot nyújtó körülmény között megtalálható még a saját tulajdonú lakás vagy ház, valamint a jó egészségügy is, ezeket tízből négy válaszadó tartotta kiemelten fontosnak. A válaszadók szerint a magas jövedelem már kevésbé számít lényegesnek, miközben az idős korban is biztos jövedelem, a béke, Magyarország politikai és gazdasági stabilitása, valamint a jó közbiztonság csak a megkérdezettek negyede-negyede számára meghatározó a biztonságérzetük tekintetében. A családi, párkapcsolati kötelékek kiemelkedő fontosságával szemben szempontjából csak kevesen tartják igazán lényegesnek az erős baráti kötelékeket, de hasonló a helyzet Európa gazdasági, politikai stabilitásának szerepével is – áll a közleményben.

Az egészségünket tartjuk a biztonságérzet alapjának

A kutatás egyik érdekessége, hogy a válaszok alapján a személyes kapcsolatok nagyobb biztonságot nyújtanak a nők, mint a férfiak számára. Erre utal az, hogy az erős családi, párkapcsolati kötelékek fontosságát a nők sokkal nagyobb arányban jelölték meg (47 százalék), mint a férfiak (37 százalék).

Az idős korban is biztos jövedelem fontossága nem meglepő módon az életkor előrehaladtával látványosan nő: míg a 30 év alattiak körében csak 13 százalék számára lényeges, addig a 60 év felettieknél már ez a biztonságérzet legfontosabb tényezője, 59 százalékos említéssel, megelőzve még az egészséget is. A fiatalabbakhoz viszonyítva az idősebb korosztály számára szintén jóval fontosabb a jó egészségügy (51 százalék), valamint hazánk gazdasági és politikai stabilitása (39 százalék).

„A nyugdíjpénztári belépési statisztikák is alátámasztják, hogy sajnos jellemzően csak a 40-es korosztályban kezd fontossá válni, hogy gondoskodni kezdjenek a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról. Ugyanakkor minél korábban vág bele valaki az öngondoskodásba, egyrészt annál többször veheti igénybe az évi akár 150 ezer forintos szja-visszatérítést, másrészt pedig annál kisebb havi befizetés is elegendő lehet a kitűzött nyugdíjkiegészítési cél eléréséhez”

– mondta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

A biztonságra vonatkozó kérdéssel párhuzamosan a kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy manapság mi aggasztja honfitársainkat a leginkább.

A legnagyobb aggodalmat az árak emelkedése okozza, ezt tízből hat válaszadó említette. Ezt követi a romló egészségügy (49 százalék), illetve a magyarországi gazdasági és politikai helyzet (39 százalék). A forint gyengülése, a romló oktatás, a nemzetközi politikai bizonytalanság (veszélyek, háborúk stb.), a válaszadó saját egészségének romlása, valamint a lakások, albérletek drágulása hasonló súlyú problémának látszik: ezek miatt a megkérdezettek negyede-negyede aggódik. Jövedelme csökkenésétől, az időskori elszegényedéstől, a klímaváltozástól, a megtakarításai elértéktelenedésétől, illetve a munkanélküliségtől a válaszadók ötöde-ötöde tart – tartalmazza a kutatás eredménye.

Ami a nemek közötti különbségeket illeti, a felmérés szerint az infláció és a saját egészségének romlása a nőket aggasztja nagyobb mértékben, miközben a hazai gazdasági és politikai helyzettel kapcsolatos aggályok terén pont fordított a helyzet: ez a férfiak közel felét tölti el aggodalommal, szemben a nők egyharmadával.

Életkor szerinti bontásban az adatok azt mutatják, hogy az árak emelkedése különösen a 30–39 éves korosztály számára jelent problémát, kétharmaduk említette a legégetőbb gondok között. A lakhatás drágulása a leginkább a 30 év alattiakat érinti érzékenyen, míg az egészség romlásával kapcsolatos aggodalmak – nem meglepő módon – az életkor előrehaladtával nőnek, és a 60 felettiek esetében a legjellemzőbbek. Az időskori elszegényedés veszélye miatti aggodalom az életkor előrehaladtával először a 40-esek körében nő jelentősen (22 százalék), de igazán fenyegetővé az 50-59 éves korosztályban válik (40 százalék).

„A kutatás eredményei is rávilágítanak arra, hogy a fiatalok nem mindig kellően tudatosak a pénzügyek kapcsán. Ezt felismerve hívta életre a Pénztárszövetség az idén hetedik alkalommal elindított Pénzmesterek vetélkedőt, ahol könnyedén, szórakozva és nem utolsó sorban a több millió forint összértékű nyeremény által motiválva szerezhetők meg a magabiztos pénzügyi döntésekhez szükséges ismeretek”

– emelte ki Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.