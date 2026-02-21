Ennyit az olcsó orosz olajról – Ausztriában kevesebbért lehet tankolni

Miután az oroszok szétlőtték a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket (illetve vélhetőleg az olaj továbbítását segítő állomást), immár három hete szünetel a kőolajszállítás. Emiatt a Mol már a stratégiai tartalékok felszabadítását kérte, amelyből 250 ezer tonnát, a teljes mennyiség 40 százalékát használhat fel az olajvállalat. Ez vélhetőleg elegendő lesz szűk másfél hónapig, addig pedig van rá esély, hogy az első tengeri szállítmány megérkezik az Adria vezetéken keresztül. A magyar kormány szerint nem kell aggódni az ellátásbiztonság miatt, ugyanakkor ez ismét figyelmeztető jel, hogy érdemes lenne a beszerzéseket diverzifikálni, a magyarországi import 90 százaléka érkezik ugyanis Oroszországból. Korábban az Mfor Üzemanyagár-figyelőben, de más cikkekben is foglalkoztunk azzal, hogy a Mol szempontjából érthető, ha az európai banchmarknak számító Brentnél jelenleg nagyjából 15 százalékkal olcsóbb orosz olajat veszik, de ez sajnos csak a vállalat nyereségadataiban tükröződik, a magyar fogyasztók pedig semmit nem érzékelnek az alacsonyabb alapanyagárakból.

Ezzel szemben a Barátság vezeték sérülése miatt a Mol vezetője a Telexnek adott interjúban már arra utalt, hogy ez esetleg áremelkedéssel járhat. Lehet szubjektív véleménynek tekinteni, de látva azt, hogy a háború miatt olcsóbb olajon mennyit profitált a cég, és Orbán Viktor éppen a múlt hétvégén ítélte el a háború vámszedőit – noha a Molt nem említette –, talán érdemes lenne a profitcélok mellett az ellátásbiztonságra is fókuszálni.

Az elmúlt napokban egyébként a Brent ismét drágult és átlépte a 71 dolláros szintet is, így talán meglepő, hogy a hazai üzemanyagárak gyakorlatilag egyáltalán nem változtak.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy uniós összevetésben a hazai árak a nominális stabilitás ellenére relatív értelemben ne drágultak volna. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 14 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete még 13 ilyen tagállam volt.

Az árakat rangsoroló uniós listán bekövetkezett változás miatt a régióban is eggyel több olyan ország lett, ahol az átlagárak alapján a magyarországinál olcsóbban lehet benzint tankolni. Immár Ausztriában is az itthoninál alacsonyabb átlagárral találkozhatnak az autósok. Tekintve a két ország közötti jövedelemkülönbséget, vagy hogy Ausztriának sincs tengerpartja, miközben nem olcsó orosz olajat dolgoznak fel, ez különösen fájó lehet a magyar autósok számára.

A gázolaj esetében is hasonló a helyzet. Igaz, itt az egy héttel korábbi rangsorhoz képest nem változott a magyar árak pozíciója. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is 13 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

A régiós rangsorban viszont az osztrák árak is alulmúlják a magyart, és csak azért nem nálunk van a legdrágább dízel Közép- és Kelet-Európában, mert Romániában a költségvetés pénzéhsége miatt az év elején újabb komolyabb adóemelés miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok.

Kérdőjelek az olajpiacon

Ahogy a cikk elején már taglaltuk, a Barátság vezeték leállása miatt a hazai üzemanyagpiacon vannak kérdőjelek. Mindezt súlyosbítja, hogy ismét felerősödött Irán megtámadásának a lehetősége, ami tükröződik az olajárakban is. A Brent 5 százalékkal drágult a héten, ami akár már a jövő héten begyűrűzhet az üzemanyagpiacra is.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön azt mondta, hogy „nagyon rossz dolgok” fognak történni, ha Irán nem egyezik bele nukleáris programjának korlátozásába, és 10-15 napos határidőt szabott erre. Irán eközben közös haditengerészeti gyakorlatot tervezett Oroszországgal – jelentette egy helyi hírügynökség –, néhány nappal azután, hogy ideiglenesen lezárta a Hormuzi-szorost katonai gyakorlatok miatt. Utóbbi azért okoz aggodalmat, mert a világ olajkereskedelmének 20 százaléka ezen a szoroson halad át.

Az olajár emelkedését erősítették a csökkenő készletekről szóló jelentések is. Az Egyesült Államokban például az elemzők által várt növekedéssel szemben az olajkészletek 9 millió hordóval apadtak.

Mindezek miatt ezúttal érdemes lehet megtankolni a kocsit, nagy a valószínűsége ugyanis, hogy áremelkedést látunk a jövő héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ráadásul nemcsak néhány (3-5 forintos) változás várható, hanem akár 7-8 forintos drágulás sem lenne meglepő.

