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Ennyit kereshetnek a diákok idén a Balatonnál

mfor.hu

A szakképesítést nem igénylő munkáknál magasnak számít a 3000 forintos órabér, de a hostesseknek ennyit ajánlanak. 

A 2026-os nyári szezonban az átlagos diákmunka-órabér nagyjából bruttó 2300–2500 forint között mozog, a balatoni bérek ehhez képest versenyképesnek számíthatnak – írja a Pénzcentrum

A nyári munkák között ugyanakkor jelentős különbségek lehetnek a fizetésekben: a földrajzi elhelyezkedés mellett a munkakör, a nyelvtudás, a szakmai előképzettség és a vállalt műszakok egyaránt befolyásolhatják az órabért. Például, a turizmusban, vendéglátásban, kereskedelemben és bizonyos fizikai munkakörökben továbbra is nehéz elegendő embert találni. A probléma különösen a szezonális időszakokban erősödik fel, amikor rövid idő alatt kell jelentősen bővíteni a létszámot, ráadásul olyan munkarendben, amely sokak számára kevésbé vonzó.

A balatoni munkavállalás ezért akkor lehet igazán kedvező, ha a dolgozónak van helyi vagy közeli szállása, esetleg a munkáltató segít annak megoldásában, vagy finanszírozza azt.

Így alakulnak a fizetések

Egy siófoki vendéglátóhelyen a pultosoknak 2200 forintot kínálnak óránként, de itt a feladatok közé az italok és ételek elkészítése is beletartozik. Konyhai kisegítő munkából is akad bőven, az órabérek ebben a pozícióban jellemzően 2800 forint körül alakulnak.

Hostesseket Balatonfüreden, Siófokon, Szántódon, Balatonbogláron, Balatonlellén és Fonyódon is keresnek óránként 3000 forintos bérrel. Ez a munka heti 15–20 órában, jellemzően heti három napon, napi 5–8 órás műszakokban végezhető.

A kereskedelmi és logisztikai jellegű pozícióknál 1900 és 3000 forint között alakulnak az órabérek, de szakképesítés nélküli munkakörben a 3000 forintos órabér már a magasabb kategóriába tartozik. 

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