Makró Adó Keresetek Kapitány István

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

Rövidesen változik a személyi jövedelemadó kulcsa annak a 2 millió 310 ezer embernek, akinek a fizetése a mediánbér alatt van. A Tisza Párt pénzügyminiszter-jelöltje, Kapitány István rövid bejelentéséből az is kiderült, hogy az adócsökkentés mértéke függ a fizetés pontos nagyságától is. A bruttó kereset mediánértéke a legutóbbi adat szerint 591 900 forint volt, Kapitány az adócsökkentés idejére nagyjából bruttó 625 ezer forintra becsülte a mediánbér értékét.

A terv szerint a jelenlegi 15 százalékos szja helyett a minimálbér után 9 százalékot kellene fizetni. A minimálbért keresők nettó fizetése ezáltal több mint 19 ezer forinttal nőhet, a nettó minimálbér tehát meghaladná a 234 ezer forintot – számolta ki a Bankmonitor.

Aki bruttó 420 ezer forintos fizetést kap, az közel 15 ezer forinttal többet vihetne haza az adócsökkentésnek köszönhetően, ebben a sávban tehát 11,5 százalék körülire csökkenthetik az szja-t. 

Bruttó 500 ezer forintos fizetéssel 10 ezer forint pluszt jelent az adócsökkentés, tehát az szja-t 13 százalék közelébe csökkentheti a következő kormány ebben a jövedelmi csoportban.

A mediánbért, vagyis a Kapitány által becsült 625 ezer forintot keresőknek 0,8 százalékkal csökkenthetik az adóterheit, ezzel pedig havi 5 ezer forinttal kaphatnak többet.

Kapitány a bevezetés időpontjáról egyelőre nem közölt részleteket.

 

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Az Orbán-kormány utolsó média ajándéka

Az Orbán-kormány utolsó médiaajándéka

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

Pogátsa Zoltán

Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense az április 23-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 96. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

Egyes hajók áthaladási foglalásáért a Panama-csatornán több mint egymillió dolláros (312 millió forint) díjat fizettek a közelmúltban árverésen – közölte csütörtökön a Panama-csatorna Hatóság, hozzátéve, hogy a szokatlanul magas árak inkább a kereslet ideiglenes emelkedését tükrözik, és nem tartós torlódást a csatornán.

Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Új, ötéves tervet hirdetett Kína, amiben az Egyesült Államokat is megemlítik. A kínai gazdaság épp azokon a technológiai területeken erősíthet a következő években, amelyeken most még jelentős mértékben ki van szolgáltatva az amerikaiaknak. Nem véletlen, hogy Donald Trump is nagyon menne már Pekingbe tárgyalni a kínai elnökkel, de az iráni háború miatt egyelőre nincs erre lehetősége.

Élőben kérdezhet Pogátsa Zoltántól – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet Pogátsa Zoltántól – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A közgazdásszal, szociológussal a Soproni Egyetem docensével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Csányi Sándoré lehet az első nagy üzlet a választások után

Csányi Sándor cége üthette nyélbe az első nagy üzletet a választások után

A második leggazdagabb magyar vállalkozása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére vár.

