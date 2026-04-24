Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Rövidesen változik a személyi jövedelemadó kulcsa annak a 2 millió 310 ezer embernek, akinek a fizetése a mediánbér alatt van. A Tisza Párt pénzügyminiszter-jelöltje, Kapitány István rövid bejelentéséből az is kiderült, hogy az adócsökkentés mértéke függ a fizetés pontos nagyságától is. A bruttó kereset mediánértéke a legutóbbi adat szerint 591 900 forint volt, Kapitány az adócsökkentés idejére nagyjából bruttó 625 ezer forintra becsülte a mediánbér értékét.

A terv szerint a jelenlegi 15 százalékos szja helyett a minimálbér után 9 százalékot kellene fizetni. A minimálbért keresők nettó fizetése ezáltal több mint 19 ezer forinttal nőhet, a nettó minimálbér tehát meghaladná a 234 ezer forintot – számolta ki a Bankmonitor.

Aki bruttó 420 ezer forintos fizetést kap, az közel 15 ezer forinttal többet vihetne haza az adócsökkentésnek köszönhetően, ebben a sávban tehát 11,5 százalék körülire csökkenthetik az szja-t.

Bruttó 500 ezer forintos fizetéssel 10 ezer forint pluszt jelent az adócsökkentés, tehát az szja-t 13 százalék közelébe csökkentheti a következő kormány ebben a jövedelmi csoportban.

A mediánbért, vagyis a Kapitány által becsült 625 ezer forintot keresőknek 0,8 százalékkal csökkenthetik az adóterheit, ezzel pedig havi 5 ezer forinttal kaphatnak többet.

Kapitány a bevezetés időpontjáról egyelőre nem közölt részleteket.