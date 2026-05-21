Ennyivel fog emelkedni a GDP Magyarországon az Európai Bizottság szerint

A 2026. tavaszi gazdasági előrejelzés gyengébb gazdasági aktivitást vetít előre, mivel a közel-keleti konfliktus új energiasokkot váltott ki, amely ismét felpörgeti az inflációt és megingatja a gazdasági hangulatot – áll az Európai Bizottság közleményében.



2026 februárjának vége előtt még az volt a várakozás, hogy az uniós gazdaság továbbra is mérsékelt ütemben bővül, miközben az infláció tovább csökken. A konfliktus kitörése óta azonban jelentősen romlottak a kilátások. Az infláció néhány héttel a konfliktus kitörése után növekedni kezdett, elsősorban az energiahordozók árának meredek emelkedése miatt, a gazdasági aktivitás pedig veszít a lendületéből. A helyzet 2027-ben várhatóan némileg javulni fog, ha enyhülnek az energiapiaci feszültségek.



Az után, hogy 2025-ben elérte az 1,5 százalékot, az EU GDP-növekedése az előrejelzések szerint 2026-ban 1,1 sfzázalékra lassul, ami a 2025. őszi gazdasági előrejelzésben szereplő 1,4 százalékhoz képest 0,3 százalékpontos lefelé módosítást jelent. A GDP-növekedés 2027-ben várhatóan ismét kissé gyorsul majd, eléri az 1,4 százalékot. Az euróövezet növekedési kilátásai is hasonló mértékben romlanak az új előrejelzésben: 2026-ra 0,9 százalékos, 2027-re pedig 1,2 százalékos GDP-növekedést várnak a korábbi 1,2 százalék, illetve 1,4 százalék helyett. Az infláció az EU-ban várhatóan eléri a 3,1 százalékot 2026-ban, ami teljes 1 százalékponttal magasabb a korábban előrejelzettnél, majd 2027-ben ismét 2,4 százalékra mérséklődhet. Az euróövezetben is felfelé módosult az inflációs előrejelzés: 2026-ban 3,0 százalékos, 2027-ben pedig 2,3 százalékos infláció várható, szemben az őszi előrejelzésben szereplő 1,9 százalékkal, illetve 2,0 százalékkal.

1,8 százalékos GDP-növekedést jósolnak Magyarországon

A Magyarországra vonatkozó előrejelzés pedig a következő:

A GDP előreláthatóan 1,8 százalékkal nő 2026-ban, majd 2,1 százalékkal 2027-ben, amit a belső kereslet és az export élénkülése támogat.

Az infláció a várakozások szerint a 2025-ös 4,4 százalékról 3,2 százalékra mérséklődik 2026-ban, majd 3,1 százalékra 2027-ben, a valuta erősödésének és a belföldi inflációs nyomás enyhülésének köszönhetően. Az államháztartás hiánya a GDP 6,2 százalékára nőhet 2026-ban, miután 2025 végén és 2026 elején több, a hiányt növelő intézkedést vezettek be, és 2027-ben is magas, 5,8 százalék maradhat. A GDP-arányos államadósság várhatóan tovább emelkedik, és 2027-re eléri a 76,8 százalékot, mivel a jelentős költségvetési hiány tartósan fennmarad – áll a közleményben.