Enyhültek Orbán Viktor és Nagy Márton gondjai, de még nincsenek túl a nehezén

Igaz, a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, ami nagy változás, mivel egy hónappal korábban, márciusban még mindhárom termékkör bővült. Mindössze a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása tudta megtartani a pozitív trendet, márciushoz hasonlóan áprilisban is növekedve.

Az is biztató, hogy a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. márciusinál.

