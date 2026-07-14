Mit szól majd ehhez az építőipari adathoz Vitézy Dávid és csapata?

Az egy évvel korábbinál 10,7, az előző hónaphoz képest 6,5 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene a Központi Statisztikai Hivatal frissen megjelent adatai Alapján. A satisztikai közlés szerint akad tehát bőven feladata a Vitézy Dávid vezette építési és beruházási tárcának, hogy támogassa a nem éppen remeklő szektort.

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Nem túl szép részletek

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2, az egyéb építményeké 21,9 százalékkal volt kisebb.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,5 százalékkal alulmúlta a 2026. áprilisit.

2026 májusában az előző év azonos hónapjához képest:

Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 4,2, az egyéb építményeké 21,9 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 19,1, az egyéb építmények építése 34,9 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének csökkenését az út, vasút építése alágazat 46,2 százalékos visszaesése okozta, csaknem 38 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének zuhanásához.

A megkötött új szerződések volumene 21,9 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 38,9 százalékkal kisebb volt.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 7,6 százalékkal meghaladta a 2025. májusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,2, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9 százalékkal bővült.

2026 első öt hónapjában: