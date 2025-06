Érdekes jelenség figyelhető meg az autóvásárlásoknál

Az autóvásárlást tervezők láthatóan ismét rátaláltak a külföldi autópiacokra, ahol a hazainál nagyságrendekkel nagyobb kínálatban újra javuló esélyekkel lehet méltányos áron megfelelő járművet találni – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Egyelőre továbbra is érezhető az év elején felszabadított állampapír-megtakarítások jótékony hatása a forgalomra, a vásárlók pedig immár megszokták, adottságként kezelik az év eleje óta meglepően stabil, 404 forint körül alakuló euróárfolyamot is.

A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-piacon szintén növekedés zajlott az év első öt hónapjában, ám annak mértéke nem közelítette meg a használtimportét, mindössze 5,7 százalékos volt. Két számjegyű növekedés ebben a szegmensben akkor várható majd, amikor egy beinduló gazdasági konjunktúra nyomán többen szánják majd rá magukat új autó vásárlására.

A behozott használt autók közötti márkasorrend a vezető helyeken jelenleg is a korábbi évek mintáját követi: a január és május között a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,6 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 8,9 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 8,6 százalékkal. 6,3 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, azonban lejjebb már átrendeződött a mezőny: a Toyota a hetedik helyről jött fel az ötödik helyre (5,8 százalék), és az év öt hónapjában még a Hyundai (5,0 százalék) is meg tudta előzni a sorban következő további két német prémiummárkát, Mercedest (5,0 százalék) és a BMW-t (4,5 százalék).

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete: a belföldi átírások száma 7-8-szorosan múlja felül az importból származó autóvásárlásokét. Miközben a behozott használt autók mennyisége az év első öt hónapjában összesen 51 532 volt, a belföldi piacon a JóAutók.hu becslése szerint közel 390 ezer autó cserélhetett gazdát – ez a mennyiség 3-4 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban.