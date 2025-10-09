Érdekes partnerséget kötött az MBH

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez. A partnerség tovább erősíti az MBH Bank azon célkitűzését, hogy a helyi adottságokhoz illeszkedve minél hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani az önkormányzati ügyfelei számára.

A TÖOSZ az ország legmeghatározóbb önkormányzati érdekképviseleti szervezete, amely széleskörű nemzetközi kapcsolataira, korszerű infrastruktúrájára és magasan képzett szakértői csapatára támaszkodva támogatja a településeket. Az önkormányzatok érdekképviselete mellett magas színvonalú szolgáltatásokat kínál tagjai számára, igény esetén pedig az egész önkormányzati szféra részére. A TÖOSZ országos hálózata révén folyamatosan bővíti együttműködési lehetőségeit, miközben egyre növekvő tagszámával erősíti az önkormányzati érdekérvényesítés súlyát.

Az együttműködés keretében az MBH Bank támogatja a TÖOSZ megjelenési fórumait, évente több alkalommal szakmai előadást tart a szervezet rendezvényein.

Emellett a bankcsoport pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési vállalata, az MBH Forrás Zrt konzultációs lehetőséget biztosít a TÖOSZ tagjainak többek között város- és intézményfejlesztési, illetve vállalatfinanszírozási kérdésekben.  Továbbá a felek közösen hirdetnek meg egy, az önkormányzatok számára is fontos ESG tematikájú pályázatot: együtt dolgozzák ki a pályázat kereteit, a jelentkezés szabályait, majd közösen zsűrizik a beérkezett pályázatokat. Utóbbi vállalás szorosan illeszkedik az MBH Bank ESG-stratégiája mentén megfogalmazott célkitűzéséhez, miszerint alaptevékenysége mellett a társadalmi és környezeti értékteremtésben is aktív szerepet vállal.

Balra dr. Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke, jobbra Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese
Fotó: MBH Bank

„Az MBH Banknál hiszünk abban, hogy a városok és a települések fenntartható fejlődése az anyagi erőforrások mellett a stabil, hosszú távú partnerségektől függ. Éppen ezért hoztunk létre külön divíziót az önkormányzati ügyfelek kiszolgálására, amely dedikált szakértői csapattal és településre szabott, egyedi megoldásokkal támogatja a helyi gazdálkodás sikerességét. Külön öröm számunkra, hogy küldetésünkben mostantól a TÖOSZ is partnerünk, így közösen, még célzottabban tehetünk az önkormányzatok fejlődéséért” – mondta Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Ez a megállapodás nem csupán egy formális partnerség, hanem valódi stratégiai szövetség hazánk legnagyobb, 1744 tagönkormányzattal rendelkező érdekképviseleti szervezete, a TÖOSZ és Magyarország egyik vezető, az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkező pénzintézete, az MBH Bank között, amely lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok a jövőben szélesebb körű szakmai támogatást vehessenek igénybe. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a településeink hosszú távon is fejlődőképesebbek, fenntarthatóbbak és versenyképesebbek legyenek. A közös célunk világos: erősíteni a helyi közösségek erejét, és minden magyar település számára biztosítani a fejlődés lehetőségét. Hiszem, hogy e partnerség révén bővülnek az önkormányzatok eszközei, és közösen értékes eredményeket hozhatunk létre a települések fejlődéséért” – mondta dr. Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke.

Az MBH Bank számára kiemelten fontos a helyi közösségek támogatása és a velük való szoros együttműködés. Jelenleg közel 1 300 önkormányzattal és további 3 100 önkormányzati intézménnyel, önkormányzati tulajdonú vállalattal áll szerződésben, összesített piaci részesedése eléri a 40 százalékot, amivel meghatározó szereplő az önkormányzati piacon. A számlavezetett önkormányzatok számát tekintve 7 vármegyében piacvezető, továbbá 6 megyei jogú város – köztük Sopron, Eger, Nyíregyháza, Békéscsaba, Veszprém és Debrecen – kizárólagos számlavezető pénzintézete. Emellett országszerte számos helyszínen aktívan részt vesz a helyi civil-, sport- és kulturális élet támogatásában.

