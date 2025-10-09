Érdekes partnerséget kötött az MBH

A TÖOSZ az ország legmeghatározóbb önkormányzati érdekképviseleti szervezete, amely széleskörű nemzetközi kapcsolataira, korszerű infrastruktúrájára és magasan képzett szakértői csapatára támaszkodva támogatja a településeket. Az önkormányzatok érdekképviselete mellett magas színvonalú szolgáltatásokat kínál tagjai számára, igény esetén pedig az egész önkormányzati szféra részére. A TÖOSZ országos hálózata révén folyamatosan bővíti együttműködési lehetőségeit, miközben egyre növekvő tagszámával erősíti az önkormányzati érdekérvényesítés súlyát.

Az együttműködés keretében az MBH Bank támogatja a TÖOSZ megjelenési fórumait, évente több alkalommal szakmai előadást tart a szervezet rendezvényein.

Emellett a bankcsoport pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési vállalata, az MBH Forrás Zrt konzultációs lehetőséget biztosít a TÖOSZ tagjainak többek között város- és intézményfejlesztési, illetve vállalatfinanszírozási kérdésekben. Továbbá a felek közösen hirdetnek meg egy, az önkormányzatok számára is fontos ESG tematikájú pályázatot: együtt dolgozzák ki a pályázat kereteit, a jelentkezés szabályait, majd közösen zsűrizik a beérkezett pályázatokat. Utóbbi vállalás szorosan illeszkedik az MBH Bank ESG-stratégiája mentén megfogalmazott célkitűzéséhez, miszerint alaptevékenysége mellett a társadalmi és környezeti értékteremtésben is aktív szerepet vállal.

Balra dr. Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke, jobbra Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese

Fotó: MBH Bank

„Az MBH Banknál hiszünk abban, hogy a városok és a települések fenntartható fejlődése az anyagi erőforrások mellett a stabil, hosszú távú partnerségektől függ. Éppen ezért hoztunk létre külön divíziót az önkormányzati ügyfelek kiszolgálására, amely dedikált szakértői csapattal és településre szabott, egyedi megoldásokkal támogatja a helyi gazdálkodás sikerességét. Külön öröm számunkra, hogy küldetésünkben mostantól a TÖOSZ is partnerünk, így közösen, még célzottabban tehetünk az önkormányzatok fejlődéséért” – mondta Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Kapcsolódó cikk Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése Az MBH Index megmutatja.

„Ez a megállapodás nem csupán egy formális partnerség, hanem valódi stratégiai szövetség hazánk legnagyobb, 1744 tagönkormányzattal rendelkező érdekképviseleti szervezete, a TÖOSZ és Magyarország egyik vezető, az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkező pénzintézete, az MBH Bank között, amely lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok a jövőben szélesebb körű szakmai támogatást vehessenek igénybe. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a településeink hosszú távon is fejlődőképesebbek, fenntarthatóbbak és versenyképesebbek legyenek. A közös célunk világos: erősíteni a helyi közösségek erejét, és minden magyar település számára biztosítani a fejlődés lehetőségét. Hiszem, hogy e partnerség révén bővülnek az önkormányzatok eszközei, és közösen értékes eredményeket hozhatunk létre a települések fejlődéséért” – mondta dr. Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke.

Az MBH Bank számára kiemelten fontos a helyi közösségek támogatása és a velük való szoros együttműködés. Jelenleg közel 1 300 önkormányzattal és további 3 100 önkormányzati intézménnyel, önkormányzati tulajdonú vállalattal áll szerződésben, összesített piaci részesedése eléri a 40 százalékot, amivel meghatározó szereplő az önkormányzati piacon. A számlavezetett önkormányzatok számát tekintve 7 vármegyében piacvezető, továbbá 6 megyei jogú város – köztük Sopron, Eger, Nyíregyháza, Békéscsaba, Veszprém és Debrecen – kizárólagos számlavezető pénzintézete. Emellett országszerte számos helyszínen aktívan részt vesz a helyi civil-, sport- és kulturális élet támogatásában.