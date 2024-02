Érdekes történet került elő Gulyás Gergely és Magyar Péter közös múltjából

A hvg.hu szedett elő néhány újságcikket a múlt ködéből. Az egyikből kiderül, hogy a 2006-os zavargások idején a rendőri intézkedések következtében megsebesül Kruchina Károly és testvére, Vince jogi képviseletét Magyar Péter ügyvédjelölt látta el. Varga Judit elvált férje ezt a munkát ezt a munkát az egészen a legutóbbi napokig barátjaként emlegetett, akkor még országos szinten teljesen ismeretlen Gulyás Gergellyel együtt végezte.

A két jogász szintén együtt küzdött a Kossuth tér körbekordonozása ellen is. 2009-ben aztán a rendőri túlkapásokról szóló fotókiállítás megnyitóján is megjelent a Kruchina-testvérpár, valamint védőügyvéd szerepben Gulyás Gergely is.

"Aztán Kruchina Vince szép karriert futott be a NER-ben, ennek legutóbbi állomásaként 2022-ben a Volánbusz vezérigazgatója lett. Nem sokkal később, 2023 tavaszán pedig másfélmilliós havi tiszteletdíjjal bekerült az igazgatóságba egykori védőügyvédje, Magyar Péter"

- írja a lap, bár azt is hozzáteszik, nem sokáig maradt ott, ugyanis 2023 november végén megszűnt ez a jogviszonya. Magyar Péter 2022 augusztusában viszonta Magyar Közút igazgatóságába is bekerült, a cég vezérigazgatóhelyettese ebben az időszakban Kruchina Vince volt.

A főként Rogán Antalnak célzott, de a NER működését általában is kritizáló üzeneteivel hatalmas figyelmet kivívó Magyar Péter egyébként kedd reggel újabb bejegyzéssel jelentkezett, ebben azt írja, "válogatott fenyegetéseket" kapott a sok támogatás mellett, de számít arra, hogy a nyilvánosság ereje megvédi. A sors iróniája, hogy egykori jogvédőként most köszönetet mond " a neves ügyvéd kollegáknak a felajánlott segítségért, illetve a jogász évfolyamtársaim támogatásáért".

Hozzáteszi azt is, hogy

"Hiszek abban, hogy az igazság szabaddá tesz. Nem a rombolás a célom, hanem valami újnak a felépítése."