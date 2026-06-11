Érdekesen alakul a magyar autógyárak élete

Az a korábbi években is látszódott, hogy a magyar ipar, azon belül is a járműgyártás alakulása az itt üzemelő nagy autóipari vállalatok eredménye párhuzamba állítható 2025-ben az ipari termelés alakulásával. A LSH korábbi adatai szerint az ipari termelés 4,6 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ez komoly érvágást jelentett a gazdaságnak, mivel a szektor a teljes hazai feldolgozóipari termelés több mint negyedét adja. A mélyrepülés természetesen érintette a magyarországi bázissal rendelkező vállalatokat, így az Audit és a Mercedest is. Tekintve, hogy ezen cégek árbevétele döntően exportból származik, a német és általában a globális piac kihívásait megérezték a magyar járműgyártás szereplői is.

A gyengébb makrokörnyezetben az Audi Hungaria és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary friss beszámolói is azt mutatják, hogy a két nagy autógyár továbbra is nyereséges, de a költségnyomás és a szűkülő ipari mozgástér már az eredményeiken is meglátszik.

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Az Audi az amerikai vámok ellenére is hasított

Az Audi nettó árbevétele 9,222 milliárd euró volt, ami érdemi növekedés az egy évvel korábbi 8,6 milliárdhoz képest. Pedig előzetesen úgy tűnt, hogy a győri részleg – a magyar üzemmel rendelkező cégeknél – sokkal jobban ki van téve az amerikai piaccal kapcsolatos bizonytalanságoknak, például a Trump által kivetett sarcoknak. A vállalatcsoport nem rendelkezik gyárral az Egyesült Államokban, miközben a magyarországi gyárban számos olyan részegység és alkatrész készül, amit az oda szállított járművekbe szerelnek.

A vállalat üzemi eredménye 373,8 millió, az adózás előtti eredménye 394,6 millió, az adózott eredménye pedig 368,4 millió euróra rúgott. E tételek mindegyike meghaladja az egy évvel korábbi számokat. Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy a különböző adókedvezmények miatt a vállalat az átlagos jóval kevesebb társasági adót fizet. Az eredménybeszámoló alapján a győri gyártó így továbbra is stabilan termel nyereséget, még ha a költségek el is viszik a bevételek nagy részét.

Rendszeresen felmerülő kérdés, hogy makrogazdasági szempontból mennyire indokolt a nagyvállalatok bőkezű támogatása. Ezt cikkünk keretében nem kívánjuk elemezni, azt ugyanakkor megjegyezzük, hogy a vállalat különböző fejlesztésekre tavaly 5,7 milliárd forint támogatást kapott.

A vállalat beszámolójából kiderült, hogy a járműgyártás előző évi magas gyártási darabszáma tovább növekedett és átlépte a 200 ezres szintet. Ez elsősorban a Cupra Terramar és a Q3/Q3 Sportback márkájú autóknak köszönhető.

Erős visszaesés a Mercedesnél

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary ennél jóval visszafogottabb számokat közölt. A kecskeméti gyár nettó árbevétele 3,064 milliárd euró volt, míg egy évvel korábban még 4,171 milliárdot értek el. Igaz, a bevételhez képest a kiadások még nagyobb arányban csökkentek, így az üzemi eredmény soron csak kisebb visszaesést láthattunk, az 2025-ben 63,4 millió euró lett, szemben az egy évvel korábbi 75,8 millióval. Sőt az egyéb eredményelemek (például a pénzügyi műveletek eredménye) révén a cég adózás előtti eredménye 72,6 millió euró volt. Összességében pedig az adózott eredmény meghaladta a 2024-es szintet, tavaly 66,5 millió euró lett.

Ha alaposabban elmélyedünk az eredménybeszámolóban, akkor kiderül, hogy az árbevétel visszaesése mögött mi állhat: a Kecskeméten gyártott járművek száma jelentősen visszaesett. Igaz, ez az utóbbi években folyamatossá vált, hiszen miközben 2023-ban még 174 ezer autó készült itt, addig két éve már csak 146 ezer. A 2025-ös beszámoló pedig úgy fogalmazott, hogy a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake, valamint a tisztán elektromos EQB modellek készülnek itt, az év folyamán gyártott személyautók száma több mint 100 ezer darab volt. Bár a korábbi sajtóbeszámolók és a politikusok nyilatkozatai arról szóltak, hogy Kecskeméten is bővül a kapacitás, ezt a gyártott járművek számának alakulása nem igazolta.

A BMW még csak most indult

A két nagy német vállalat mellett immár egy harmadik, a BMW is elkezdte a magyarországi termelését, ám az adatokból egyelőre nehéz megmondani, hogy a vállalat mennyire sikeres. Az árbevétele természetesen megugrott, és a korábbi minimális szinthez képest jelentősnek mondható, hiszen 715 millió eurót ért el. Az a beszámolóból kiderül, hogy optimális lehet a költségstruktúra, hiszen az adott árbevételhez képest (összehasonlítva például a Mercedes eredményével) az üzemi eredmény jól alakult, 35,7 millió eurót tett ki.

Ugyanakkor a pénzügyi műveletek eredménye vastagon mínuszos volt, így veszteséget jelzett mind az adózás előtti (-51,7 millió), mind az adózott eredmény (-46,9 millió euró).

Erős bevétel, szorosabb marzsok

A két, hosszú évek óta Magyarországon működő vállalat eredményei ellentétes folyamatokat mutatnak. Az is látszik, hogy a bevétel önmagában még nem meghatározó a nyereség szempontjából, hiszen a vállalatok a nehezebb időszakban sokkal erősebb költségkontrollt alkalmaznak.

A számok alapján mindkét gyár működése érzékeny a beszállítói árakra, az energiaköltségekre, a termelési volumenre és a modellmixre. Ez különösen fontos Magyarországon, ahol az autóipar továbbra is kiemelt szerepet játszik az ipari kibocsátásban és az exportteljesítményben.

A friss beszámolók alapján mind az Audi, mind a Mercedes továbbra is nyereséges magyarországi termelőegységet üzemeltet, de a két vállalat teljesítményében már kevésbé érződik a korábbi években látott dinamizmus. Az eredmények inkább azt mutatják, hogy a gyártás stabil, a profit megvan, de a globális járműipari folyamatok erősen behatárolják a növekedési lehetőségeket.