Érdemes megnézni, mi történt a forinttal!

A dollárral szemben jobban áll a forint, az amerikai deviza ugyanis egy hónapja 366 forintba került, ehhez képest most olcsóbb. Ez azonban nem a forintnak, hanem a nemzetközi piacokon bekövetkező, szintén a trumpi gazdaságpolitika miatti dollárgyengöléssel magyarázható.

Egy hónapos időtávon azonban látszik, hogy a forint egy-két kilengéstől eltekintve fokozatosan gyengült az euróval szemben. Március közepén ugyanis 398 forintos árfolyamra is volt példa. A forint értékvesztésében szerepet játszik a piacokon érzékelhető bizonytalanság, amely Donald Trump vámháborújához és a napról napra változó helyzethez köthető. Emellett nem segített a forintnak, hogy az S&P hitelminősítő stabilról negatívra változtatta a magyar osztályzathoz rendelt kilátást.

