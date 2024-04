Érdemes most aranyat venni? Mehet még a történelmi csúcsokról is feljebb az árfolyam?

Az arany árfolyamának alakulásáról ír laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár kedd reggeli cikkében. A nemesfém ára az elmúlt hetekben történelmi csúcsokat döntött, de kérdés, hogy mire számíthatunk a jövőben.

"Miközben az egyik oldalról, a kamatcsökkentési várakozások felől az arany nem kapott újabb impulzust, az utóbbi hónapok másik fontos befolyással bíró tényezői, az egyre súlyosbodó globális geopolitikai aggodalmak továbbra is erős hatást gyakorolnak az árfolyam emelkedésére, életben tartották az arany keresletét is"

- írja a lap, szót ejtve arról is, hogy az arany erősödése a Bitcoin árfolyamának megtorpanása után indult be igazán.

"A szakértők (mint általában) most sincsenek egységes állásponton a várható további mozgást illetően. Az óvatosabb elemzők szerint a lemaradó befektetők vásárlásai jellemzően egy rali lokális csúcsát szokták kijelölni és rövid távon innen nagyot nem fog ugrani az árfolyam. Ők úgy vélekednek, hogy a kamatcsökkentési várakozások visszaesése is ezt a teóriát erősíti, és újabb lendületet akkor vesz majd az árfolyam, ha a Fed valóban elkezdi a monetáris lazítást júniusban"

- olvashatjuk a jövőre vonatkozóan, de vannák más vélemények is:

"Az arany mellett kiállók viszont azzal érvelnek, hogy a nemesfém hosszú tétlen időszakon van túl, tíz évig megközelíteni is alig tudta a korábbi rekordszintet. A most elinduló emelkedés így még csak a kezdet, és hosszabb kifutást jósolnak. Ezt arra alapozzák, hogy egy ideje komoly eszközinflációnak lehetünk tanúi (fent volt arról szó, hogy a kriptoeszközök, a részvény és a kötvények mellett az árupiacokon is emelkedést láthattunk). Ráadásul, annak ellenére, hogy a vártnál kisebb lehet idén a kamatvágás mértéke, a csökkentést még mindig (szinte) biztosra veszi a piac, ami növekvő keresletet generálhat."