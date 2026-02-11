1p
Makró Állami támogatás Vendéglátás Nagy Márton

Eredményes volt a lobbi, újabb szektorra terjeszti ki a kormány a legújabb akciótervét

mfor.hu

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel szerdán.

A tárca kiemelte: a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot.

A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.

A vendéglátóipari ágazat támogatása érdekében a kormány januárban indította el az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A Magyar Cukrász Ipartestület január 28-án kereste meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot és kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra.

