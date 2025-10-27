Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Munkaerőpiac Nagy Márton

Érezhető lassulás: fél éve befagytak a kékgalléros bérek

mfor.hu

Éves alapon még jobban mutat a statisztika.

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt idén a harmadik negyedévben, ami 8,1 százalékos növekedés az egy évvel korábban mért 2091 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary az MTI-vel.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák alapján jelenleg három olyan régió van az országban, ahol az átlagos órabér 1950 és 2000 forint között mozog: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl.

A többi régióban jellemzően 2200-2300 forint között alakul ez az érték. Kivételt jelent a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az átlagos bruttó órabérek közelítik a 3100 forintos szintet.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, hogy már fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is 8 százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben 3-4 százalékos reálbérnövekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.

Bár a korábbi, kétszámjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelkedést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét – tette hozzá a szakember.

Lassul a bérnövekedési dinamika, fél éve nem látható jelentős változás a fizetésekben a kékgallérosoknál
Lassul a bérnövekedési dinamika, fél éve nem látható jelentős változás a fizetésekben a kékgallérosoknál
Fotó: Depositphotos

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, a szellemi középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad az átlagtól, ebben a szegmensben 7 százalék alatti bérnövekedést tudtak kimutatni. Bár ez is néhány százalékkal növelte a bérek vásárlóerejét, kérdés, hogy a visszafogott béremelések mellett a cégek hosszabb távon mennyire lesznek képesek megtartani a munkaerőt.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem tapasztalnak jelentősebb fluktuációt ezen a területen, a kilépési ráta az elmúlt negyedévben 3 százalék alatt maradt. A kivárás oka, hogy a jelenlegi piaci környezetben a középvezetői szegmensben is nehezebb munkahelyet váltani.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Dunaferr csak a jéghegy csúcsa: a padlóról állna fel a legendás iparág

A Dunaferr csak a jéghegy csúcsa: a padlóról állna fel a legendás iparág

Az európai acélgyártás finoman fogalmazva sem a legszebb időszakát éli: Magyarországon már évek óta a Dunaferr csődjével van tele a sajtó, miközben a legnagyobb német nehézipari létesítmények zöme is Kínába vándorolt. Az Európai Unió védelempolitikai erőfeszítései hozhatnak fordulatot, miközben az új éra egyik úttörő vállalkozása egy orosházi öntöde lehet.

Trump és Hszi megegyezhet? Újabb fordulat a vámháborúban

Trump és Hszi megegyezhet? Újabb fordulat a vámháborúban

Ígéretesnek ítélik előzetesen a találkozót.

Olyan szám érkezik a héten, ami Orbán Viktornak sem mindegy

Olyan szám érkezik a héten, ami Orbán Viktornak sem mindegy

Érkeznek a GDP előzetes számai is.

Hét új városba lehet elrepülni Budapestről

Hét új városba lehet elrepülni Budapestről

Indul a téli menetrend Ferihegyen.

Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztérium

Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztériumot

Rákosrendező helyett ez is jó.

Az amerikai szankciók akár 700 forintig is repíthetik a magyar benzinárat

Az amerikai szankciók akár 700 forintig is repíthetik a magyar benzinárat

Az elmúlt hetekben nyomott olajárat láthattunk, az utóbbi napokban viszont megugrott a tőzsdei jegyzés. Ennek hátterében a friss amerikai szankciók állnak, amelyek orosz olajvállalatokat sújtanak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint emiatt az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indulhatnak.

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

Októberben közel két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index alapján.

Gyárfás Tamás a börtönből is biztonságban tudhatja a vagyonát

Gyárfás Tamás a börtönből is biztonságban tudhatja a vagyonát

A felesége mellé a lánya is betársult a családi cégbe.

Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

Kína is azonnal lépett az új amerikai szankciókra.

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Mélyültek a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek Magyarországon. 2020 után a háztartások héttizedénél csökkent a megtakarítások értéke.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168