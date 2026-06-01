Érik a meglepetés? Pozitívan jellemezte Magyar Péter a jegybanki tárgyalást

Varga Mihály jegybankelnök saját hivatalában fogadta a miniszterelnököt.

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ezúttal is közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varga Mihály jegybankelnökkel egyeztetett hétfőn délelőtt.

„Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal” – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök az MNB elnökével folytatott tárgyaláson kiemelte, hogy az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát

Stratégiai partnerség

Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

Tájékoztattam Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.

Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke. Magyar Péter emellett kiemelte, hogy

Varga Mihály tájékoztatást adott a nemzeti bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Önnek is mosolyt csalhat az arcára a keddtől érvényes új árszabás.

Ez már a repülőrajt, vagy csak egyszeri felpattanás?

Meglepően jó első negyedéves GDP-adatot produkált Magyarország. Ám ez még mindig nem fenntartható növekedés, ugyanis azt nem a beruházások, hanem a fogyasztás húzta. Uniós összevetésben 2026 első három hónapjának konjunktúrája kifejezetten jó, és ha valóban érkezni fognak a brüsszeli pénzek, akkor a monetáris lazítással karöltve kimondottan pompásak a magyar gazdaság kilátásai.

Magyyar Csaba

A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas

Ez is szóba került a Klasszis Klub Live május 28-ai élő műsorában, amelynek vendége Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetője, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadója volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 98. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

A miniszter ígérete szerint új szemléletű hálózatot építenek ki.

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

A bejelentése szerint az összeg egy számottevő része az elektromos hálózat fejlesztésére megy majd.

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

A Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont.

Mészáros Lőrinc testőrsége közel egymilliárd profitot termelt

750 millió forint az osztalék.

Félmilliárdos profitot hozott össze a Megafon 2025-ben

A cégnek egyre nőttek a személyi ráfordításai.

Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére.

