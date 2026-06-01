Érik a meglepetés? Pozitívan jellemezte Magyar Péter a jegybanki tárgyalást

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ezúttal is közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varga Mihály jegybankelnökkel egyeztetett hétfőn délelőtt.

„Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal” – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök az MNB elnökével folytatott tárgyaláson kiemelte, hogy az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát

Stratégiai partnerség

Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

Tájékoztattam Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.

Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke. Magyar Péter emellett kiemelte, hogy