Érkezik a támogatás az éttermeknek

Az intézkedéscsomag egyik eleme az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adómentesség bevezetése, amely a vállalkozások bevételeinek 1 százalékáig, legfeljebb évi 100 millió forintig lesz alkalmazható. Emellett a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében – szúrta ki a Klasszis Lapcsoporthoz tartozó turizmusonline.hu a nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán megjelent bejegyzését.



Fotó: Facebook/Nagy Márton A csomag részeként a felszolgálási díj adózási szempontból kiterjesztésre kerül, a vendéglátó vállalkozások kedvezményes hitelhez juthatnak a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, valamint külön intézkedés segíti a vendéglátó kioskok működését is.

Az intézkedések többsége 2026 januárjától és februárjától lép hatályba, míg a szektor teljes papírmentessé tételét célzó elem 2027. január 1-jén indul.