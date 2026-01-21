1p

Makró Gasztronómia Nagy Márton

Érkezik a támogatás az éttermeknek

mfor.hu

5+1 elemből álló akcióterv indul a vendéglátóipar támogatására, amelynek célja a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása,

Az intézkedéscsomag egyik eleme az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adómentesség bevezetése, amely a vállalkozások bevételeinek 1 százalékáig, legfeljebb évi 100 millió forintig lesz alkalmazható. Emellett a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében – szúrta ki a Klasszis Lapcsoporthoz tartozó turizmusonline.hu  a nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán megjelent bejegyzését.


Fotó: Facebook/Nagy Márton
A csomag részeként a felszolgálási díj adózási szempontból kiterjesztésre kerül, a vendéglátó vállalkozások kedvezményes hitelhez juthatnak a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, valamint külön intézkedés segíti a vendéglátó kioskok működését is.

Az intézkedések többsége 2026 januárjától és februárjától lép hatályba, míg a szektor teljes papírmentessé tételét célzó elem 2027. január 1-jén indul. 

