Erős jelzést küldött az MNB a kormánynak

Az infláció jegybanki megítélésében viszont nincs változás. Az MNB friss előrejelzése szerint idén éves átlagban 4,7 százalékos infláció várható, ami csaknem a három hónappal korábban megjelölt 4,5-5,1 százalékos sáv közepe. A 2026-ra várt 3,7 százalékos pénzromlás is benne maradt a márciusben megadott 2,9-3,9 százalékos sávban, a most előrejelzett 3 százalékos 2027-es fogyasztóiár-index pedig a három hónappal korábbi 2,5-3,5 százalékosban.

A jövőt illetően már optimistább az MNB. Mint írják, „Jövő évtől mind belső, mind külső tényezők a konjunktúra további élénkülésének irányába hatnak. A magyar GDP 2026-ban 2,8 százalékkal, 2027-ben pedig 3,2 százalékkal bővülhet”. Igaz, a három hónappal korábbi Inflációs Jelentésben a 2026-os növekedést 3,7-4,7 százalék közé lőtték be, azaz itt is megfigyelhető egy jelentős visszakozás. Csak a 2027-esnél nem, a friss prognózis ugyan beleesik a márciusban megjelölt 2,8-3,8 százalékos sávba.

