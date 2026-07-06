Erre az adatra Kapitány István is felkaphatja a fejét

2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal nőtt Magyarországon az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2025 májusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal nagyobb volt a 2026. áprilisinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első öt hónapjában 0,7 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 2,3 százalékkal nőtt.

Magyarországon az idei év elején már látszódott az ipari fordulat, azonban a növekedés meglehetősen egyenlőtlen volt és két nagy megyére, illetve néhány nagy multi teljesítményére koncentrálódott. Erről bővebben itt olvashatnak:

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Részletes elemzéssel a májusi adatokkal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk majd.