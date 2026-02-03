2p
Makró Olaj

Erre büszke lehet a bányászat: a tavalyi az évszázad legerősebb éve volt ebben

mfor.hu

Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató.

Földgázból 2 milliárd köbmétert közelítő mennyiséget emeltek ki, ezt meghaladó termelés legutóbb 2013-ban volt – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kedden közös közleményben, amelyet az MTI is ismertetett.

Nem csak olajipari emlékhelyek vannak hazánkban
Nem csak olajipari emlékhelyek vannak hazánkban
Fotó: Wikipédia/VargaA

Újabb koncessziók jönnek

A kormány a fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban igyekszik belföldön elérhető energiahordozókkal megoldani. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén-bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején – jelezték.

A magyarországi lelőhelyeken kitermelt kőolaj mennyisége tavaly is nőtt, a 2021-es szinthez képest több mint negyedmillió tonnával. A látványos teljesítménybővülést jól jelzi, hogy 2025 hat hónapjában is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire az előző évben egyszer sem volt példa.

A belföldi mezők tavaly kis híján 2 milliárd köbméter földgázt adtak, ez az éves országos felhasználás több mint ötöde. A fosszilis energiahordozók magyarországi kitermelésének szinten tartása, fokozása érdekében az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után írt ki újra bányászati koncessziós pályázatokat. A sikeresen jelentkezők hat területre nyertek el húsz évre szóló jogosultságokat szénhidrogének kutatására és kitermelésére. A tárca a kedvező tapasztalatok birtokában hamarosan újabb koncessziókat hirdet meg – áll a közleményben.

Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke hozzátette: a magyarországi szénhidrogén-kitermelés bővülése igazolja az elmúlt évek szisztematikus, a bányászatot segíteni akaró jogalkotás sikerességét. A 2025. évi kitermelési adatok önmagukban is impozánsak, emellett fontos kiemelni, hogy egyben az öt éven át tartó folyamatos növekedés csúcspontját is jelzik – olvasható a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tényleg háromszorosára emelkedne a rezsi, ha nem jönne az orosz gáz?

Tényleg háromszorosára emelkedne a rezsi, ha nem jönne az orosz gáz?

Rövid távon nem képzelhető el, hogy az Európai Unió és Oroszország ismét együttműködjön az energiapiacon, hosszabb távon viszont változhat a helyzet. És akkor már az EU lehet kedvezőbb tárgyalási pozícióban – hangzott el a Klasszis Befektetői Klub idei első, energiaipari trendekről és kilátásokról szóló panelbeszélgetésén. A meghívott szakértők arra is válaszoltak, hogy tényleg háromszorosára emelkedne a háztartások rezsiköltsége, ha 2027-től nem érkezhetne orosz gáz Magyarországra? Miként arról is szó volt, hogy Kína miért került monopolhelyzetbe a kritikus nyersanyagok és a ritkaföldfémek piacán.

Extrém kilengéseket áraz a piac az áprilisi választásokra

Extrém kilengéseket áraz a piac az áprilisi választásokra

Egészen szélsőségesen ítélik meg a befektetők a forint árfolyamának alakulását az április 12-i választások fényében – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetésén. Az extrém kilengések jelentős inflációs kockázatot hordoznak magukban, ám mielőtt választanánk, még egy 8 éve nem látott adatot közölhet a KSH. Ez pedig egy „most vagy soha” pillanatot hozhat el a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank számára.

Segít a rezsistop, de a magas számlát azért be kell fizetni

Segít a rezsistop, de a magas számlát azért be kell fizetni

Miközben az elmúlt napokban nagyjából tisztázódott, hogyan fogják a hidegebb időjárás miatti magasabb fogyasztást ellentételezni, azért számos kérdést felvet a kormány által bevezetett rezsistop.

Ez hosszú menet lesz: perre megy a magyar kormány

Ez hosszú menet lesz: perre megy a magyar kormány

Az orosz energiaimport ügyében.

Mégis kapott engedélyt a HUN-REN az uniós tenderekre

A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövője szempontjából mérföldkőnek számít, hogy az Európai Bizottság illetékes szerve lehetővé tette a HUN-REN kutatási intézményeinek a szükséges adminisztratív folyamatok megkezdését, és ezzel az uniós pályázati részvételük folyamatos lesz.

Lesújtó adatot közöltek: az idén is elmaradhat a repülőrajt

Nem számítanak a tavalyinál nagyobb növekedésre az idén a vállalatvezetők

Ezt az eredményt hozta ki a friss Beszerzési Menedzser Index.

Életszínvonal és Gyurcsány Ferenc: ezért fájhat a kormány feje a választások előtt

Kinek a győzelmének örülne a forint áprilisban?

Talán meglepő módon kétéves csúcsra erősödött a forint a Magyar Nemzeti Bank idei első kamatdöntő ülését követően az euróval szemben. A hazai fizetőeszköz szárnyalása folytatódik, a hosszabb távú kilátásokat illetően pedig meghatározó lehet az április 12-i választás végeredménye. A Klasszis Befektetői Klub elemzői kerekasztal-beszélgetésén nem volt egyet értés azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a forinttal akkor, ha a Fidesz, vagy ha a Tisza nyer.

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

Egy svájci atombunkerben. És még nem végeztek.

Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Nem növelik a termelést márciusban sem.

Hétfőn jön a rezsicsökkentés 2.0

Hétfőn jön a rezsicsökkentés 2.0

De csak azoknak, akik pályáznak. Százmilliárd forintot oszt ki a kormány.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168