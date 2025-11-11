Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A központ a 2022-ben elindított Economic Innovation Partnership Program (EIPP) részeként a dél-koreai Korea Development Institute (KDI) és a magyar Nemzetgazdaság Minisztériummal közreműködésben jön létre – közölte az MTI.

A 2022-2025 évre szóló EIPP részeként indult el a korai-magyar együttműködés az elektromobilitás, a logisztika és az akkumulátoripar területén. Az együttműködésben magyar oldalon több minisztérium – a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium – valamint kiemelt intézmények – a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Akkumulátor Szövetség, a HUMDA, a Magyar Közút, a Közlekedéstudományi Intézet, az Innovatív Képzésfejlesztési Központ, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – vesznek részt.

A kiemelkedő lehetőségeket is kutatják

Háromévnyi munkát összegez

A program első évében a résztvevők átfogó elemzést végeztek az EU és Magyarország akkumulátor-életciklus kezelési gyakorlatáról, felépítették a magyar és koreai partnerekből álló szakmai hálózatot. A második évben a központ működési modellje, a Battery Passport-kompatibilis adatarchitektúra és az RRR (reuse-repurpose-recycle) folyamatok fejlesztése került a középpontba, a harmadik év célja a kormányzási és pénzügyi modell véglegesítése volt. A program záró szakaszában előkészítették a koreai-magyar akkumulátoripari központ létrehozásához szükséges terveket.

Európai Uniós megfelelés

A KHBCC a jövőben fontos szerepet játszhat abban, hogy a vállalatok megfeleljenek az Európai Unió akkumulátorokra vonatkozó szabályozási előírásoknak, különösen az adatátviteli és életciklus-követési rendszerek fejlesztésében, valamint az újrahasznosítási és újrafelhasználási folyamatok támogatásában.

A Magyar Akkumulátor Szövetség 2021. július 1-jén, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával alakult. A szervezet több mint 100 vállalatot fog össze, köztük magyar és nemzetközi gyártókat, energiatermelőket, kivitelezőket és rendszerüzemeltető cégeket. Céljuk, hogy elősegítsék az iparági szereplők és a kormányzati szervek közötti együttműködést, képviseljék a tagok érdekeit, biztosítva ezzel a szektor versenyképességét mind hazai, mind nemzetközi szinten.