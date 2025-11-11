3p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Akkumulátorgyár Dél-Korea Európai Unió Kutatás-fejlesztés (K+F)

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

mfor.hu

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A központ a 2022-ben elindított Economic Innovation Partnership Program (EIPP) részeként a dél-koreai Korea Development Institute (KDI) és a magyar Nemzetgazdaság Minisztériummal közreműködésben jön létre – közölte az MTI.

A 2022-2025 évre szóló EIPP részeként indult el a korai-magyar együttműködés az elektromobilitás, a logisztika és az akkumulátoripar területén. Az együttműködésben magyar oldalon több minisztérium – a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium – valamint kiemelt intézmények – a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Akkumulátor Szövetség, a HUMDA, a Magyar Közút, a Közlekedéstudományi Intézet, az Innovatív Képzésfejlesztési Központ, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – vesznek részt.

A kiemelkedő lehetőségeket is kutatják
A kiemelkedő lehetőségeket is kutatják
Fotó: DepositPhotos.com

Háromévnyi munkát összegez

A program első évében a résztvevők átfogó elemzést végeztek az EU és Magyarország akkumulátor-életciklus kezelési gyakorlatáról, felépítették a magyar és koreai partnerekből álló szakmai hálózatot. A második évben a központ működési modellje, a Battery Passport-kompatibilis adatarchitektúra és az RRR (reuse-repurpose-recycle) folyamatok fejlesztése került a középpontba, a harmadik év célja a kormányzási és pénzügyi modell véglegesítése volt. A program záró szakaszában előkészítették a koreai-magyar akkumulátoripari központ létrehozásához szükséges terveket.

Európai Uniós megfelelés

A KHBCC a jövőben fontos szerepet játszhat abban, hogy a vállalatok megfeleljenek az Európai Unió akkumulátorokra vonatkozó szabályozási előírásoknak, különösen az adatátviteli és életciklus-követési rendszerek fejlesztésében, valamint az újrahasznosítási és újrafelhasználási folyamatok támogatásában.

A Magyar Akkumulátor Szövetség 2021. július 1-jén, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával alakult. A szervezet több mint 100 vállalatot fog össze, köztük magyar és nemzetközi gyártókat, energiatermelőket, kivitelezőket és rendszerüzemeltető cégeket. Céljuk, hogy elősegítsék az iparági szereplők és a kormányzati szervek közötti együttműködést, képviseljék a tagok érdekeit, biztosítva ezzel a szektor versenyképességét mind hazai, mind nemzetközi szinten.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Véget ér a nagy leállás az Egyesült Államokban

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168