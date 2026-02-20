Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

A Nagykörút átfogó megújítási programjának célja, hogy a körút 19. századi nagyszerűségét visszahozzák és egyben felkészítsék a 21. századra, a klímaváltozás kihívásaira – mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön Budapesten, a fejlesztés cselekvési tervének bemutatóján.

Karácsony Gergely a fejlesztés legfontosabb elemeként a köztérmegújítást jelölte meg. Ezt mintegy tízmilliárd forintos európai uniós forrásból akarják megvalósítani – közölte.

Mint elmondta, a köztérmegújítás nagyon fontos része a nagykörúti fasor megmentése és végigvezetése azon vonalon, ahol korábban létezett.

A főpolgármester a zöld beruházások és átalakítás mellett további fontos elemként jelölte meg a körúti közlekedési infrstruktúra fejlesztését. Cél a körút közlekedésének humanizálása és biztonságosabbá tétele mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok szempontjából

- mutatott rá Karácsony Gergely.

A politikus közölte: természetesen az autósokra is gondolnak, hiszen terveznek útpályamegújítást is.

Kiemelte: mindezek mellett egy gazdaságfejlesztési programot is szeretnének elindítani. Arra kívánják ösztökélni a kisvállalkozásokat, hogy a lehető legtöbb, legszínesebb szolgáltatást és kereskedelmi tevékenyéget tudjanak végezni a körúton – mondta Karácsony Gergely. Megjegyezte: a Nagykörúton évről évre csökken az üres üzlethelységek száma a körúton, és talán a szolgáltatási minőség is javulóban van.

Az üzemeltetés kapcsán arról beszélt, hogy megfogalmazódott a körútgondokság gondolta, annak érdekében, hogy magasabb színvonalon üzemeltethessék majd a Nagykörút közterületeit.

A Nagykörút vizuális megjelenése kapcsán Karácsony Gergely hangsúlyozta: partnerségre törekednek az érintett tulajdonosokkal annak érdekében, hogy a Nagykörút arculata egységesebb és magasabb szinvonalú legyen. Továbbá ösztönözni kívánják a homlokzatfelújításokat – közölte a főpolgármester. Elmondta, a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően előkészítenek egy olyan programot, amellyel társasházakat tudnának támogatni a homlokzatok felújításában.

A tervek között szerepel még a kultúra visszhozása, megerősítése a körúton – mutatott rá. Azt szeretrnék, hogy a körút olyan hely legyen, ahol az emberek szeretnek találkozni, mert tele van élettel, programokkal.

Karácsony Gergely rámutatott: ez a köztérfejlesztés Budapest életében is egy nagy beruházásnak számít: nemcsak jelentőségében, hanem a források tekintetében is.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagykörút a városfejlesztés klasszikus és követendő örök példája. Az arculat kapcsán arra mutatott rá, hogy ugyan a körúton is heterogenitás figyelhető meg, de van egy homogén rendező elv: ilyen például, az, hogy az épületek földszintjén üzletek vannak. Tehát tagolt, izgalmas és eközben egységes – mondta.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a Blaha Lujza tér megújításának példáját hozva arról beszélt, hogy ahhoz hasonlóan a Nagykörúton is a megőrizhető fák gyökérterének szélesítésével egészségesebb életeret tudnának biztosítani ezeknek a növényeknek. Közölte, benyújtottak egy pályázatot, amellyel azt célozzák, hogy a körúton 78 fa esetében egészségjavító módszereket is kipróbáljanak.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt: a Nagykörút a jövőben is a budapesti közlekedési fő útja lesz. Azonban egyre inkább áttevődik a fenntartható közlekedési módok irányába a közlekedési szerepe.

A kerékpáros közlekedés biztonságát kívánja támogatni a bringasztráda projektje, amelyre 4,5 milliárd forintos európai uniós támogatást nyertek el. Továbbá a társasházak lakóit és a vállalkozásokat támogató parkolósávokat is létrehoznak

- közölte.

Az eseményen elhangzott még, hogy a gazdaságfejlesztés érdekében anonim adatokkal vizsgálnák, hogy a körúton mikor, milyen a forgalma az üzleteknek, továbbá, hogy március 3. és 11 . között az érintett kerületekben több lakossági fórumot tartanak, ahol már nem az igényeiket kérdezik, hanem megmutatják a terveket. Emlékeztettek arra is, hogy a Neonfényes körút című koncepció nyerte a megújuló Nagykörút arculati pályázatát.

