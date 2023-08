Erre még a többi NATO-tagország is irigykedhet

Az utolsó tesztrepülések befejezésével hivatalosan is lezárta a ProTAR fejlesztését a Rotors & Cams Zrt. – a 4iG Csoport tagja – és a megrendelő, a Magyar Honvédség. Két és fél éves munka eredményeként a világpiacon egyedülálló drónt hozott létre – a Rotors & Cams a Genevation Aircraft Kft.-vel és a HunMech Kft.-vel közösen – a légvédelemi gyakorlatok támogatására. A merev szárnyú, sugárhajtású, pilóta nélküli, automata repülőgépek kötelékrepülésre is képesek, sebességük eléri az 500 km/órát, repülési magasságuk a 6000 métert, üzemidejük a 60 percet, kommunikációs hatótávolságuk pedig a 75 kilométert. A rendszer a légvédelmi egységek jártasságának növeléséhez képes hozzájárulni a gyakorlatok flexibilitásának és hatékonyságának növelésével, a költségek és a kockázatok csökkentése mellett. A pilóta nélküli repülőgépeket (UAV) egy magyar fejlesztésű elektromos katapult emeli a levegőbe 100 km/órás kilövési sebességgel. Az indítás ismétlési idő nem haladja meg a 2 percet, ami szintén egyedülálló a világpiacon.

A drón a védelmi képességek fejlesztését segíti: célanyag, amelyet az éles és gyakorló lövészetek során az egységeknek el kell találni. A világviszonylatban is különleges kötelékrepülési képesség, a nagy magasság és a gyorsaság jelentős kihívás elé állítja a légvédelmi egységeket, a drónok segítségével többféle készültségi helyzet szimulálható anélkül, hogy nagyértékű repülőgépeket és pilótákat használna a haderő.

Nagykorúvá vált a ProTAR. Fotó: ProTAR

A fejlesztési szakasz hivatalos lezárásával a ProTAR nagykorúvá érett, már a való életben, vagyis a légvédelmi gyakorlatokon is bizonyíthatja képességeit. A rendszert a Rotors & Cams Zrt. nem csak fejlesztőként és gyártóként értékesíti majd a világ hadseregei számára, de szolgáltatásként is. A rendszer üzemeltetéséhez speciális szaktudásra van szükség, miközben a célanyag-eszközök fejlesztésben és gyártásában bevett nemzetközi gyakorlat, hogy szerződött civil cégek biztosítják a megfelelő színvonalú szimulációt a légvédelmi egységeknek.

Molnár Zsolt, a Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatója szerint minden esély megvan arra, hogy a ProTAR hamarosan segítse a légvédelmi egységek kiképzését, akár Magyarországon is, hiszen a célrepülő rendszert képességei a magyar védelmi iparág legkiválóbb fejlesztései sorába emelik. A társaság a fejlesztés lezárását követően felkészül a megrendelők igényeinek kiszolgálására, miközben a rendszer továbbfejlesztése is napirenden van: az eszköz az ellenséges légvédelmet zavaró drónként, vagy akár támadó fegyverként is alkalmazható, de a polgári célú hasznosítása is elképzelhető.

A ProTAR rendszerről készült videós bemutató anyagok elérhetők a https://youtu.be/EDLX0woSoZE és a https://youtu.be/DNG_kgD9hXo linkeken.