Erre megy a közpénz: luxusüdülés, magánegészségügy és jogi tanácsadás a médiahatóságnál

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) idei működésére 59,5 milliárd forintot irányzott elő a költségvetés. A hatóság az államigazgatás egyik legjobban finanszírozott intézménye, és rendszeresen köt olyan szerződéseket, amelyek összege vagy jellege a közszféra más területein ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elő. Érdemes ezért időről időre áttekinteni az ötmillió forintot elérő szerződések nyilvános listáját.

Az NMHH szerződései közül rendre a legfeltűnőbbek közé tartozik, hogy a hatóság dolgozói évek óta kedvezményes áron pihenhetnek egy alsópáhoki luxusszállodában. Ez idén sem változik: január 27-én módosító megállapodást kötöttek a Kolping Hotel Kft.-vel, így az üdülési szolgáltatásra 45,2 millió forintot fordítanak. A médiahatóság legalább 2012 óta áll szerződésben a Kolping Hotellel, amely az ötcsillagos követelményeknek is megfelel, és a Magyar Kolping Szövetség oldalán is szerepel mint kolping ház. A Kolping mozgalom katolikus lelkiségi háttérrel működik. Állami alkalmazottak számára nem jellemző, hogy luxuskörülmények között, kedvezményesen üdülhetnek: a Magyar Posta például sorra értékesítette üdülőit, hogy fedezni tudja a működési költségeit, köztük a béreket is. Az NMHH a Magyar Nemzet korábbi cikkében azzal indokolta a luxusszállodát, hogy nincs saját üdülője, így ez olcsóbb megoldás volt, mint fenntartani egy ingatlant.

A médiahatóságnál nagyon megéri dolgozni

Fotó: MTI

Jelentős összegek jutnak a médiahatóság autóflottájának fenntartására is. A Skoda típusú járműveket az Óbudai Autójavító Kft. szervizelheti 50 millió forintos keretből, a Toyotákat a Schiller Autó Család Zrt. 6,6 millió forintért, míg a Mercedeseket a Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft. 12 millió forintért. A parkolási szolgáltatásokat a Star Park Holding biztosítja 6,1 millió forintért.

Még ennél is nagyobb tételt jelent az irodabérlés: a Széna tér közelében található ingatlanra három év alatt 308 millió forintot fizetnek az Appeninn E-Office Vagyonkezelő Zrt.-nek.

Az NMHH alkalmazottai számára egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítanak, ami a közszféra más területein, például a pedagógusok esetében ritka. Az állami ellátás helyett a Budai Egészségközpont Zrt.-vel kötöttek szerződést szűrővizsgálatokra, két évre 300 millió forint értékben. Az intézmény a magánegészségügyi szektor egyik vezető szereplője, és Csányi Sándor családjához köthető. Fogászati ellátásra is külön megállapodásuk van: a MYdent Fogászati Kft. 10 millió forintos szerződést kapott.

A médiahatóság jogi szolgáltatásokat is jelentős értékben vesz igénybe. Általános jogi tanácsadásra a Kinstellar Andrékó Ferenczi & Társai Ügyvédi Irodával szerződtek 13,7 millió forint értékben. Az iroda nemzetközi hálózat része, 12 országban van jelen, és Magyarországon is kiemelt szereplőnek számít. Emellett a Jaczkovics Ügyvédi Irodával is kötöttek megállapodást, 2025-re 95 millió forint értékben.

A hatóság csaknem 60 milliárd forintos éves költségvetéséből jelentős források jutnak bérekre is.

Míg más állami intézményeknél gyakori probléma a forráshiány miatti bérfeszültség, az NMHH-nál évről évre emelkedik a személyi juttatásokra fordított összeg. Tavaly 14,4 milliárd forintot irányoztak elő erre a célra, 2025-ben pedig már 17 milliárd forint fölé nőtt ez a tétel. A hatóságnál 730-750 fő dolgozik.

Az NMHH bevételeinek jelentős része a frekvenciadíjakból származik, ennek összege mintegy 30 milliárd forint évente. Ide tartoznak például az országos lefedettséggel működő mobiltelefon-hálózatok díjai, így a legnagyobb befizetők között van a Magyar Telekom és a Yettel is. A hatóság elnöke Koltay András, akit 2021 decemberében Áder János köztársasági elnök nevezett ki kilenc évre, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára. Koltay korábban, 2010 októbere és 2019 között a médiahatóság Médiatanácsának tagjaként dolgozott.

Az NMHH például arról híres, hogy jelentésük szerint sokszínű a kínálat a magyar médiapiacon.