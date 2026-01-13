3p

Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Erre sem csettinthetnek elégedetten a Karmelitában

mfor.hu

Az éves szintű infláció ugyan tizennégy hónapja nem látott alacsony szinte süllyedt, ám ez a magas bázisnak köszönhető. Novemberhez képest nagyobb lett a drágulás, ahogy 2025 egészében is, 2024-hez viszonyítva.

2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1 százalékkal pedig az előző havikat – tette közzé a Központi Statisztikai Hiavatal. 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest.

12 hónap alatt, 2024. decemberhez viszonyítva:

  • Az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3 százalékkal csökkent), ezen belül a csokoládé, kakaóé 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8, az iskolai étkezésé 8,1, az éttermi étkezésé 8,0, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6, az étolajé 5,8, a péksüteményeké 5,6, a tojásé 3,5 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8, a párizsi, kolbászé 5,5, a sajté 5,3, a cukoré 4,0 százalékkal mérséklődött.
  • A háztartási energiáért 8,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6 százalékkal.
  • A szolgáltatások 6,8 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 14,3, a testápolási szolgáltatások 9,8, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, az egészségügyi szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a lakbér 5,7 százalékkal.
  • A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 24,5, a szobabútorok 5,0, a fűtő- és főzőberendezések 2,3, az új személygépkocsik 2,7 százalékkal többe kerültek.
  • A járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött.
  • A gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.

  • Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal csökkent), ezen belül a tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2százalék-kal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1 százalékkal kevesebbe került.
  • A ruházkodási cikkek 0,3 százalékkal drágultak.
  • A háztartási energia ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4 százalékkal többet kellett fizetni.
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,8 százalékkal emelkedett.
  • A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal mérséklődött.
  • A gyógyszer, gyógyáruké 0,2 százalékkal nőtt.

2025-ben az előző évhez képest:

A fogyasztói árak átlagosan 4,4 százalékkal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, 6,7 százalékkal. Az élelmiszerek ára 5,3 (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,9), a szeszes italok, dohányáruké 6,5, a háztartási energiáé 6,4, a ruházkodási cikkeké 1,8, a tartós fogyasztási cikkeké 2,2, az egyéb cikkeké 0,4 százalékkal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,5 százalékkal nőttek.

Részletes elemzéssel, a szakértők gyorsreakcióival hamarosan jelentkezünk.

