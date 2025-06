Elkészült a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzése a világgazdaság, valamint a különböző országok teljesítményére vonatkozó előrejelzés. A szervezet közgazdászai szerint jövőre a lengyel gazdaság lehet a régiós élllovasa 2,7 százalékos növekedéssel, de Magyarország sem marad majd el sokkal ettől a tempótól. Igaz, itt a bázishatás is fontos szerepet játszik.

