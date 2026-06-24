Erre számíthatnak Magyar Péterék a gazdaságban és a forint árfolyamában

Idén 1,5 százalékkal nőhet a magyar GDP, és 2,3 százalékos éves átlagos inflációval lehet számolni az ING Bank legfrissebb előrejelzése szerint, amelyet Virovácz Péter vezető elemző ismertetett szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikk Mi történik a forinttal? Így váltják az eurót szerda reggel Friss árfolyamok.

Virovácz Péter hozzátette:

idén a fogyasztás, jövőre már minden terület segíti a bővülést, így a 2027-es GDP-növekedés 2,6 százalékos lehet. A növekedés szerkezete jövőre kiegyensúlyozottabb lehet. Az inflációs helyzetet kedvezőnek nevezte, a forint árfolyama a 350-360 forintos sávban stabilizálódhat idén év végéig, az elindult MNB kamatvágási ciklus mellett is

- ismertette.

Kapcsolódó cikk Négy év után kártékonnyá válik a populizmus A forint akár nyerhet is a dollár válságán.

(MTI)