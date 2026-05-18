Erről döntött a Magyar-kormány

A Magyar-kormány számos döntést hozott a második ülésén.

Dunaferr

Egyebek mellett megtudhattuk, hogy jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a Dunaferr működtetésre, a szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik.

Végrehajtások

A végrehajtások is szóba kerültek. Ezeknek közel 2 millió érintettje lehet. Mint megtudtuk, az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást, a cél a nonprofit működés, szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtás közszolgáltatásként működne a jövőben. A kormány egyetért a témában parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával. Végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a Tisza-frakciónak. A felszámolások világát a bírósági kontroll felé kell visszahelyezni. A magyar vállalatok sorsáról átlátható, ellenőrizhető, bírósági eljárások mentén döntenek.

Közjegyzői rendszer

A jelenlegi közjegyzői rendszer zárt, túlárazott és monopolizált, korlátozott a verseny – állapította meg a kormány. A feladatok egy részét a kormányirodákhoz, másik részét a bíróságokhoz rendelik. Olcsóbb, átláthatóbb rendszert szeretnének kialakítani.

Azbesztszennyezés

A kormány döntött az aszbesztszennyezés országos kezeléséről, a felelősségi viszonyok feltárásáról. Több megye és több száz település lehet érintett. A kormány megvizsgálja az érintett bányákból történő anyagok behozatalának felfüggesztésének lehetőségét. Magyar Péter az osztrák látogatásán felveti az ügyet.

Költségvetés

Meghamisította az Orbán-kormány az idei költségvetést – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Az autópálya-koncesszió második tétele nem szerepelt benne, és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem a kiadási oldalon – tájékoztatta a kormányt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Emiatt 286 milliárd forint költségvetési kiadás hiányzik emiatt a minisztérium költségvetéséből.

Vendégmunkások

Jövő heti ülésén dönthet a kormány a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról. Több minisztériumot is bevonnak az ügy kezelésébe.

Közmédia

Teljes átvilágítást indít a kormány a közmédiánál. Az MTVA a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A cél egy valóban közfeladatokat ellátó közmédia felállítása.

Vitézy Dávidot az állami ingatlanokkal kapcsolatban teljes átvizsgálásra kérte fel a kormány. A vizsgálat az állami tulajdont, a hosszú távú bérleteket, a Tiborcz Istvántól megvásárolt ingatlanokat, a Nemzeti Hauszmann Program keretében felújított ingatlanokat fogja érinteni.

Paks

Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert felkérték a Paks II. szerződések értékelésére, a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.

Honvédségi repülőgépek

A magyar állam honvédségi repülőgépei nem szolgálhatnak urizálásra, nem lehet őket urizálásra használni.

Egészségügyi reform

Az eltitkolt egészségügyi reformjavaslatokat nem szabad eltitkolni, ezeket közpénzből finanszírozták. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát az egészségügyi miniszter koordinálja.

Lázár János vizsgálata

Az új kormány kivizsgálja, hogy Lázár János előző építésügyi miniszter milyen beruházásokat állított le az elmúlt években. Az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja.

Diplomata útlevelek

Orbán Anita vezetésével a Külügyminisztérium megvizsgálja, indokolt-e, hogy több mint 1000 diplomata útlevél van forgalomban.

A kormány első hivatalos külföldi útjai

Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István, Bóna Szabolcs, Tarr Zoltán, Vitézy Dávid együtt utazik a lengyel és osztrák látogatásra. Bécsi átszállással érkezik Krakkóba a magyar delegáció. Krakkóból vonattal utaznak Varsóba, ahol tárgyalnak a lengyel miniszterelnökkel és államfővel. Csütörtök reggel utazik a delegáció Ausztriába.

Uniós források

A tájékoztatóhoz csatlakozott Magyar Péter bejelentette, hogy Ursula von der Leyennel váltott levelet a hétvégén, erről ma egyeztetnek a magyar és uniós felek, a delegáció péntekig itt lesz. Vannak vitatott és vitás kérdések.

Mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudjam írni a politikai megállapodást, hogy minden kérdést le tudjunk zárni augusztus 31-ig és a pénz megérkezzen az ősz folyamán – közölte a kormányfő.

Magyar nyelvhasználati jog visszaszerzése Ukrajnától

A magyar kormány technikai szinten megkezdte az egyeztetést az ukrán féllel a nyelvhasználati jog visszaszerzése érdekében. Az ukrán kormány előtt ismert az a 11 pontos magyar igény, ez az előfeltétele annak, hogy Magyarország hozzájáruljon ahhoz, hogy az EU intézményei megnyissák az első csatlakozási fejezeteket. Az ukrán kormány is készen áll a tárgyalások gyors lebonyolítására – erre az Európai Tanács elnökétől kapott ígéretet Magyar Péter.

Kegyelmi botrány

A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját, az egyik ilyen dokumentumcsomag az Igazságügyi Minisztériumban van. Ezt holnap nyilvánosságra fogják hozni – jelentette be Magyar Péter. Annyit elmondott, hogy amikor a köztársasági elnök megadta a kegyelmet a pedofilsegítő tanárnak, akkor az akkori igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett az államfő felé. A 40 ügyből 3 esetben javasolt kegyelmet a köztársasági elnök felé az igazságügyi miniszter, a bicskei eset nem volt köztük. Ezt a nemleges javaslatot változtatta meg Novák Katalin akkori köztársasági elnök. A kegyelmi kérvényt is nyilvánosságra fogja hozni a Magyar-kormány, melyik ügyvéd készítette és jegyezte ellen. Magyar Péter azt kérte Sulyok Tamástól, hogy kedden hozza nyilvánosságra a köztársasági elnöknél meglévő kegyelmi dossziét.

Balásy Gyula ügye

Az RTL kérdésére a miniszterelnök elmondta, hogy Kármán Andrást pénzügyminisztert megkérte, tekintse át a Balásy Gyula által felajánlott dokumentumokat. Mindenesetre emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárást indított Balásy cégeivel szemben.

Kegyelmi ügy: parlamenti vizsgálóbizottság jön létre

A kormány parlamenti vizsgálóbizottság felállítását tervezi a kegyelmi ügyben – jelentette be Magyar Péter. Hozzátéve: a meghívottak számára a részvétel kötelező lesz, ennek érdekében jogszabályt módosítanak. Jelentős bírság, majd rendőrségi intézkedés várható, ha valaki nem jelenik meg a kötelezettsége ellenére.

Meddig marad a védett üzemanyagár?

Magyar Péter szerint nem lehet a végletekig fenntartani a védett árakat, hiszen végső soron ezeket is az emberek fizetik meg, a költségvetésen keresztül. Jelenleg azonban a gazdasági szempontok és a lakosság tűrőképessége indokolja, hogy fenntartsák a védett árakat. Akkor következhet a kivezetés, ha a világpiaci ár csökkenni kezd.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a felhasznált tartalékokat utólag vissza fogják tölteni. Hernádi Zsolt arról tájékoztatta a kormányt a múlt héten, hogy éveken keresztül pár forintot fog jelenteni ez a megoldás a kőolaj nagykereskedelmi árában.

