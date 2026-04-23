Erste: Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, állunk rendelkezésre

Megérkezett a bank reakciója Simor Andrással kapcsolatban.

„Az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, eseteként  jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll” – írja közleményében a pénzintézet arra reagálva, hogy Simor András azt állította: a bankszektor felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) az ő személye miatt zsarolta az Erstét.

Simor Andrást – egyébként volt jegybankelnököt – 2020-ban választották meg az Erste Group felügyelőbizottságába, ahonnan 2024 januárjában mondott le, mindössze hat hónappal azután, hogy 3 évvel meghosszabbították a mandátumát. Simor ATV-nek adott beszámolója szerint a lemondása mögött az áll, hogy 2023 decemberében az Erste Bank vezérigazgatója, Jelasity Radován – egyben a Magyar Bankszövetség elnöke – elment hozzá, és azt mondta, hogy egy „nagyon kellemetlen ügyben” akar vele beszélni.

Simor állítása szerint Jelasity azt mondta neki, hogy behívták a Magyar Nemzeti Bankba a bank és pénzügyi területért felelős alelnökkel tárgyalni, és egy olyan ablaktalan, zárt biztonsági helyiségbe vitték, ahová a telefonját sem vihette be. Simornak azt mondta a találkozóról, hogy ott a jegybank alelnöke azt közölte vele, hogy ameddig Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságának a tagja marad, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank magyarországi leányával.

Az ügyre reagáló közleményét Erste azzal zárja: a bank „előre tekint, bízva egy olyan Magyarországban, amely a piaci szereplőknek jogszerű, kiszámítható és versenysemleges feltételeket biztosít”.

Kiszámoltuk: ilyen lehet Magyar Péterék szja-rendszere

Kétkulcsos, 4 millió forintig 9, efölött 20 százalékos, sávosan progresszív személyijövedelemadó-rendszerben gondolkozhat a megalakulás előtt álló Tisza-kormány. Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzés ugyanakkor számos kérdőjelet is meghagy a többi jövedelem adózását illetően. Bár a felvetett intézkedés széles rétegeknek adócsökkentést hoz, mi azért annak fonákjára is rávilágítunk.

