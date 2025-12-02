Értékelt Lázár János, talán utoljára?

4p
Lázár János a parlamenti meghallgatásán a Budapest-Belgrád vasútvonalról, közbeszerzésekről és vécéfelújításokról is beszélt.

„Könnyen lehet, hogy ebben a minőségben ez az utolsó találkozásunk” – ezzel a mondattal indította beszámolóját Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlament gazdasági bizottság meghallgatásán. Szerinte a 2026-os választások kimenetelétől függően van rá esély, hogy a következő években nem fog beszélni a bizottság tagjai előtt. Meg is köszönte a bizottság tagjainak az együttműködést a 2022-es kinevezése óta eltelt években – írta meg a Telex.

Ha minden rendben van, a Budapest-Belgrád vasútvonalat február 20-án adhatják át, jelentette be a meghallgatáson.

Szerinte az építés folyamata az utóbbi időben Szerbiában lelassult, Magyarországon felgyorsult – Szerbiában amúgy átadták a Szabadka-Belgrád vonalat, a Budapest-Belgrád szerbiai ágát. A kínaiakkal a vasútvonal építésére kötött hitelszerződés részletei szerinte üzleti titkot képeznek, amiket csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha abba beleegyeznek a felek.

A miniszter a meghallgatáson is megemlítette a hétfőn bejelentett általános vizsgálatot, amiben az összes állami beruházás alvállalkozói szerződéseit átvizsgálják. Nagy sikerként beszélt arról a hitelkérelemről, amit nemrég fogadott be az Európai Beruházási Bank (EIB), és aminek köszönhetően közel 800 milliárd forint értékben értékben valósulhatnak meg vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek. Erről bővebben itt olvashatnak:

Lázár azt tekinti feladatának, hogy Magyarország a közepes fejlettségű országok sorából a fejlett országok sorába lépjen. Ezen minisztériumában összesen 1930-an dolgoznak, de az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz (ÉKM) tartozó cégekkel együtt a tárca Magyarország legnagyobb munkaadója, a MÁV-Volán-csoport önmagában majdnem 50 ezer embert foglalkoztat.

Nagy eredményként méltatta, hogy szerinte 2015 és 2025 között nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő volt a közbeszerzések hatékonysága. Ahogy azt is, hogy mennyivel többen utaznak a MÁV-Volán-csoport buszaival és vonataival, amióta olcsóbbak a jegyek. „Az ember a legfontosabb” – mondta erről, bár szerinte „nem csak az a cél, hogy olcsó legyen, hanem az is, hogy jó” a szolgáltatás. Sikerként beszélt a januárban bejelentett vécéfelújításokról, pedig szerinte sokan kinevették, mondván, hogy „a budiknak a felújításával foglalkozik a miniszter”. Azt mondta, jelenleg az utazók 75-80 százaléka felújított mosdókat használhat.

Lázár János szerint van rá esély, hogy utoljára beszélt ilyen minőségében a parlamenti bizottság előtt
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Elmondta viszont azt is, hogy az állami utak csaknem fele „azonnali beavatkozást igénylő állapotban van”, így „bárki kormányozza az országot”, az alsóbb rendű utak fejlesztésével a következő kormánynak is foglalkoznia kell. Fejlesztendő területként beszélt a budapesti HÉV-vonalak felújításáról is. Azt ígérte, a szentendrei HÉV fog először teljes egészében, a szerelvényeket, a síneket és a megállókat is érintően megújulni.

A kormány az év végéig rendezni fogja tartozásait a főváros felé, válaszolta Lázár Tordai Bence képviselő kérdésére, hogy mikor fogják kifizetni azokat a pénzeket, amikkel például a Lánchíd felújítása, vagy a közösségi közlekedés finanszírozásának biztosítása miatt tartoznak a fővárosnak. A főváros anyagi helyzetére azt mondta, hogy ha Budapest fizetésképtelen, akkor meg kell indítani a fizetésképtelenségi eljárást, ahogy az történt az ő választókerületében három önkormányzattal is.

Dávid Ferenc, a bizottság DK-s alelnökének kérdésére részletesebben is kifejtette, hogy nem csupán a minisztérium és a fővállalkozók szerződéseit, hanem az alvállalkozókkal kötött szerződéseket is átvizsgálják, mert tudni akarja, hogyan, mennyiért, miként számolnak el ezek a cégek a fővállalkozókkal. Szerinte azzal tehet a legtöbbet, ha ő az állam oldaláról ragaszkodik ahhoz, hogy lásson minden szerződést.

