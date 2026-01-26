ESG: kötelező adminisztráció vagy valódi befektetési előny? Klasszis Podcast

A Klasszis Podcast legújabb adásában Tomasovsky Tímeával, a VIG Alapkezelő ESG officerével beszélgetünk arról, hogyan épült be a fenntarthatósági szemlélet az alapkezelői gyakorlatba, és milyen valós kockázatkezelési előnyt jelenthet az ESG-szűrők alkalmazása. Szó esik az SFDR 6–8–9-es besorolások mögötti tartalomról, az Article 9-es, valódi „impact” alapok működéséről, valamint a hazai és nemzetközi szabályozási kihívásokról is. A beszélgetés rávilágít arra, hogy az ESG nem feltétlenül hozamfeláldozás, sokkal inkább hosszú távú szemlélet és tudatos befektetési stratégia.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszöntés

0:26 ESG/vállalatértékelés alapkezelői oldalon

3:35 ESG-alapfogalmak

5:18 Klasszis ESG-díj és visszajelzés: a díj jelentősége, hazai tudásbázissal elért eredmény, nemzetközi mezőnyhöz való felzárkózás

8:54 ESG a napi alapkezelésben

12:02 Ügyfélérték és teljesítmény

15:23 Szabályozási és riporting teher

17:19 Article 6/8/9 és jövőbeli változások

22:28 Célok vs. hozam

25:13 Governance-szűrők részletezése

26:39 Tulajdonosi szerep és engagement

29:10 Hazai tőzsdei cégek ESG-riportjai

30:25 Intézményi vagy magánbefektetők

32:30 Zöld kötvények

33:50 Elköszönés

