ESG: kötelező adminisztráció vagy valódi befektetési előny? Klasszis Podcast

A Klasszis Podcast legújabb adásában Tomasovsky Tímeával, a VIG Alapkezelő ESG officerével beszélgetünk arról, hogyan épült be a fenntarthatósági szemlélet az alapkezelői gyakorlatba, és milyen valós kockázatkezelési előnyt jelenthet az ESG-szűrők alkalmazása. Szó esik az SFDR 6–8–9-es besorolások mögötti tartalomról, az Article 9-es, valódi „impact” alapok működéséről, valamint a hazai és nemzetközi szabályozási kihívásokról is. A beszélgetés rávilágít arra, hogy az ESG nem feltétlenül hozamfeláldozás, sokkal inkább hosszú távú szemlélet és tudatos befektetési stratégia.
A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:00 Beköszöntés
0:26 ESG/vállalatértékelés alapkezelői oldalon
3:35 ESG-alapfogalmak
5:18 Klasszis ESG-díj és visszajelzés: a díj jelentősége, hazai tudásbázissal elért eredmény, nemzetközi mezőnyhöz való felzárkózás
8:54 ESG a napi alapkezelésben
12:02 Ügyfélérték és teljesítmény
15:23 Szabályozási és riporting teher
17:19 Article 6/8/9 és jövőbeli változások
22:28 Célok vs. hozam
25:13 Governance-szűrők részletezése
26:39 Tulajdonosi szerep és engagement
29:10 Hazai tőzsdei cégek ESG-riportjai
30:25 Intézményi vagy magánbefektetők
32:30 Zöld kötvények
33:50 Elköszönés
