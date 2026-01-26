2p

ESG: kötelező adminisztráció vagy valódi befektetési előny? Klasszis Podcast

Izsó Márton - Veresegyházi Gábor

Az ESG ma már nem csupán szabályozói elvárás, hanem egyre inkább meghatározó tényező a vállalatértékelésben és a befektetési döntésekben is.

A Klasszis Podcast legújabb adásában Tomasovsky Tímeával, a VIG Alapkezelő ESG officerével beszélgetünk arról, hogyan épült be a fenntarthatósági szemlélet az alapkezelői gyakorlatba, és milyen valós kockázatkezelési előnyt jelenthet az ESG-szűrők alkalmazása. Szó esik az SFDR 6–8–9-es besorolások mögötti tartalomról, az Article 9-es, valódi „impact” alapok működéséről, valamint a hazai és nemzetközi szabályozási kihívásokról is. A beszélgetés rávilágít arra, hogy az ESG nem feltétlenül hozamfeláldozás, sokkal inkább hosszú távú szemlélet és tudatos befektetési stratégia.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszöntés

0:26 ESG/vállalatértékelés alapkezelői oldalon

3:35 ESG-alapfogalmak

5:18 Klasszis ESG-díj és visszajelzés: a díj jelentősége, hazai tudásbázissal elért eredmény, nemzetközi mezőnyhöz való felzárkózás

8:54 ESG a napi alapkezelésben

12:02 Ügyfélérték és teljesítmény

15:23 Szabályozási és riporting teher

17:19 Article 6/8/9 és jövőbeli változások

22:28 Célok vs. hozam

25:13 Governance-szűrők részletezése

26:39 Tulajdonosi szerep és engagement

29:10 Hazai tőzsdei cégek ESG-riportjai

30:25 Intézményi vagy magánbefektetők

32:30 Zöld kötvények

33:50 Elköszönés

Egyetlen kormány szavazott csak velünk, jöhet az orosz gáz tilalma.

Vámmentességet és kedvezményeket is lehet szerezni. De sietni kell, közeleg a határidő.

Az állami ügyintézés jelenti a szűk keresztmetszetet az iparági szövetség szerint.

Más vezetőket is aggaszt a 800 milliárdos terv?

Menekülnek Magyarországról? Már közel 150 ezer magyar Ausztriában van

Megérkeztek a decemberi munkaerőpiaci számok.

Amerikában túl hideg, Iránnál túl forró a helyzet.

Nagy lehetőséget kap az európai autóipar.

Varga Mihály szavai után egyre szaporább a szakértők pulzusa

Januárban sem várható alapkamat-csökkentés a jegybanktól, ám a decemberben megváltozott kommunikáció újabb részleteket tárhat fel az előretekintő iránymutatásból – vélik az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők. A magas bázishatás miatt mindegyikük biztos a következő egy-két hónap rendkívül alacsony inflációs mutatójában, de a fő számok mögötti háttérfolyamatok már a pénzromlási index újabb emelkedését vetítik előre. Arról, hogy végül mikor következik be az első monetáris lazítás, megoszlanak a vélemények.

Juttatási csomagot is kapnak a munkavállalók.

Óriási lépésekkel halad a Volán a versenyképesség felé.

