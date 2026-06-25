Estére benézett 355 alá az euró, erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,19 forintról 354,25 forintra gyengült 18 órakor, napközben 354,05 forint és 356,17 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 385,23 forintról 384,45 forintra csökkent, a dolláré pedig 312,51 forintról 311,22 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1366 dollárról 1,1384 dollárra erősödött.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.