Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

A Reuters elemzése szerint az 50 napja tartó iráni válság miatt 500 millió hordó, nagyjából 50 milliárd dollr értékű nyersolaj tűnt el a világpiacról. Ez a modern történenelem legsúlyosabb energiapiaci kiesése, amelynek hatásait már most is hónapokig, de inkább évekig érezni fogja a világgazdaság.

Az 500 millió hordónyi kiesés megfelel a globális légiközlekedés tíz hétnyi felhasználásának, a világ összes gépjárművének 11 napnyi fogyasztásának, illetve a világ ötnapnyi olajkeresletének, esetleg Európa teljes, több mint egyhavi olajfogyasztásának.

Amennyiben esetleg teljesen megszűnne a feszültség az Arab-öbölben, a termelés a korábbi szintekre történő felfuttatása akkor is sok időbe tartana. A kuvaiti és iraki, nehezebb olajat termelő olajmezőknek 4-5 hónap kell a korábbi hozamok eléréséhez, de mondjuk a megrongálódott katari LNG-komplexumok helyreállítása évekig fog tartani.