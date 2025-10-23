Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

A kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil, Moszkva két legnagyobb olajvállalata ellen – közölte több, kereskedelmi ügyekre rálátó forrás is a Reuters beszámolója alapján.

A lépésre azt követően kerül sor, hogy India finomítói – amelyek a legnagyobb vásárlói a tengeri úton szállított orosz olajnak – várhatóan jelentősen csökkentik a Moszkvából származó nyersolajimportjukat, hogy megfeleljenek a Kreml Ukrajna elleni inváziója miatt bevezetett amerikai szankcióknak. Ezekről az amerikai büntetőintézekdéskről ebben a cikkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikk Drámai fordulat: békecsúcs nincs, újabb szankciók vannak – ez Trump döntése Fokozza a nyomást az Egyesült Államok.

Az orosz olaj iránti kereslet meredek visszaesése Oroszország két legnagyobb vásárlója részéről nyomást gyakorol majd Moszkva olajbevételeire, és arra kényszeríti a világ legnagyobb importőreit, hogy alternatív forrásokat keressenek, ami felhajthatja a globális olajárakat.

A források szerint a kínai nemzeti olajvállalatok – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC és a Zhenhua Oil – legalább rövid távon tartózkodni fognak a tengeri úton szállított orosz olajjal való üzleteléstől, a szankciókkal kapcsolatos aggodalmak miatt. Kína naponta körülbelül 1,4 millió hordó orosz olajat importál tengeri úton, leginkább közvetítőkön keresztül. A távol-keleti szuperhatalom emellett naponta körülbelül 900 000 hordó orosz olajat is importál vezetéken keresztül, ami teljes egészében a PetroChina-hoz kerül. A kereskedők szerint a szárazföldi importot a szankciók várhatóan alig érintik.

Eközben az Európai Unió is újabb szankciókat fogadott el az orosz olajvásárlásokkal kapcsolatban, amiről ebben a cikkben számoltunk be: