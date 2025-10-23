Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Donald Trump Vlagyimir Putyin Olaj Szankció

Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

mfor.hu

Kína is azonnal lépett az új amerikai szankciókra.

A kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil, Moszkva két legnagyobb olajvállalata ellen – közölte több, kereskedelmi ügyekre rálátó forrás is a Reuters beszámolója alapján.

A lépésre azt követően kerül sor, hogy India finomítói – amelyek a legnagyobb vásárlói a tengeri úton szállított orosz olajnak – várhatóan jelentősen csökkentik a Moszkvából származó nyersolajimportjukat, hogy megfeleljenek a Kreml Ukrajna elleni inváziója miatt bevezetett amerikai szankcióknak. Ezekről az amerikai büntetőintézekdéskről ebben a cikkben számoltunk be:

Az orosz olaj iránti kereslet meredek visszaesése Oroszország két legnagyobb vásárlója részéről nyomást gyakorol majd Moszkva olajbevételeire, és arra kényszeríti a világ legnagyobb importőreit, hogy alternatív forrásokat keressenek, ami felhajthatja a globális olajárakat.

A források szerint a kínai nemzeti olajvállalatok – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC és a Zhenhua Oil – legalább rövid távon tartózkodni fognak a tengeri úton szállított orosz olajjal való üzleteléstől, a szankciókkal kapcsolatos aggodalmak miatt. Kína naponta körülbelül 1,4 millió hordó orosz olajat importál tengeri úton, leginkább közvetítőkön keresztül. A távol-keleti szuperhatalom emellett naponta körülbelül 900 000 hordó orosz olajat is importál vezetéken keresztül, ami teljes egészében a PetroChina-hoz kerül. A kereskedők szerint a szárazföldi importot a szankciók várhatóan alig érintik. 

Eközben az Európai Unió is újabb szankciókat fogadott el az orosz olajvásárlásokkal kapcsolatban, amiről ebben a cikkben számoltunk be:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Mélyültek a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek Magyarországon. 2020 után a háztartások héttizedénél csökkent a megtakarítások értéke.

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Gyengülünk a főbb devizákkal szemben.

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

A paksi erőművet érinti.

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

A nyomozás egyelőre „felderítési szakban” van még.

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János rendkívüli auditot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben.

AI-központon dolgozik a kormány

AI-központon dolgozik a kormány

A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos beszélt erről.

A kormány is beismerte, hogy lőttek a korábbi béremelési terveknek

A kormány is beismerte, hogy lőttek a korábbi béremelési terveknek

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 műsorában.

A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

Emelkedés a kutakon, mindkét típusnál.

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

3 ezerrel, illetve 1 százalékponttal augusztushoz képest – közölte a KSH.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168