Euróban kapja a fizetését az egyik állami cégvezető

Csendes Olivér fizetése a munkába állása óta a forint romlása miatt 100 ezer forinttal emelkedett. A munkáltatója nem árulta el a lapnak, miért euróban állapítják meg a fizetését. Csendes Olivér diplomata családban nevelkedett, gyermekkorát édesapja állomáshelyein töltötte – például Ghánában –, több cikkben is úgy fogalmaznak, hogy „multikulturális neveltetést” kapott. Külföldi iskolákban tanult, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemre járt 2000 és 2005 között, majd 2017-ben kitüntetéssel szerzett MBA-diplomát az Oxfordi Egyetemen. 2022 januárjában felkérték az Österreich Werbung, vagyis az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal digitális és innovációs igazgatójának, 2024 májusában pedig leigazolta a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!