Európa egyik vezető energiakereskedője lehet Magyarország

A dokumentumban felidézték: Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot (GW) tavaly, a napenergia már a hazai villamosenergia-termelés több mint negyedét adja.

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Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza.

Ugyanazon a napon tehát az ország előbb értékesít, majd vásárol; ez az ingadozás az energiakereskedelem alapvető kihívásává vált – ismertette a GKI.

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Magyarországon 2025-ben rekord gyakorisággal fordult elő, hogy az áram nagykereskedelmi ára nulla vagy negatív tartományba süllyedt, elsősorban a naperőművek termelési csúcsai miatt.

A negatív ár azt jelenti, hogy a rendszerbe több energia kerül, mint amennyit fel lehet használni, és a termelőknek ilyenkor fizetniük kell azért, hogy valaki átvegye az energiát. A fogyasztók ebből közvetlenül nem profitálnak, viszont tárolókapacitás hiányában az energia elveszik.

A negatív ár nem a bőség jele, hanem a rugalmasság hiányának tünete

- hívták fel a figyelmet.

Az ország belföldi villamosenergia-felhasználása 2014 és 2025 között közel 20 százalékkal emelkedett, és a következő években több új nagyfogyasztó belépése tovább növeli az igényt. A villamos energia egyre inkább a gazdasági növekedés egyik alapinfrastruktúrájává válik.

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Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátásbiztonság fenntartásához – írta elemzésében a GKI.