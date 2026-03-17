2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Európai Unió Infláció

Európai összehasonlításban is csúcson volt tavaly a magyar infláció

mfor.hu

Hazánkban Horvátországgal megegyező értékkel a harmadik legmagasabb volt az éves átlagos infláció az Európai Unióban 2025-ben – mutat rá a GKI.

A visegrádi országok között Magyarországon volt a legmagasabb a pénzromlás üteme, amelyet szorosan követ a hasonló makrogazdasági kihívásokkal küzdő Szlovákia, míg Lengyelország az európai mezőny közepén helyezkedik el. Csehország az egyetlen olyan szereplő a négyesből, amelynek sikerült az uniós átlag alá szorítania az inflációját. A 2025-ben az euróövezet inflációs rátája 2,1 százalék volt, 2026-ra 1,9 százalékot prognosztizál az Európai Központi Bank. Mindez azt jelenti, hogy az eurózóna átlagos adatai megfelelnek az EKB inflációs célkitűzésének, bár számos kelet-európai tagállamban, így a már említett Szlovákia és Horvátország mellett a balti országokban is a 2 százalékos célnál jóval magasabb az infláció.


Fotó: Eurostat, GKI

A hazai infláció 2025 őszétől fokozatosan mérséklődött, ugyanakkor a bizonytalan geopolitikai helyzet, a kiszámíthatatlan vámkörnyezet és az energiaárak megugrása jelentős felfelé mutató kockázatként értékelhetők.

Mindemellett az üzemanyagárak befagyasztása május 1-ig érdemben hozzájárul az árindex stabilizálásához. Az MNB közleménye szerint a hazai inflációs cél 2027 második felére érhető el fenntarthatóan, amely a GKI prognózisával összhangban áll.

2026-ra a toleranciasáv felső határa közeli 4 százalékos inflációt várunk, majd 2027-ben az árszínvonal emelkedése már a tolerancia sávon belül mozoghat – teszi hozzá a GKI.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több tízmillió ember kerülhet akut éhezésbe, ha az iráni háború júniusig elhúzódik – derül ki az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) kedden közzétett elemzéséből.

Persze csak annak, aki nem védett áron vesz.

A magyar gazdaságnak is fizetni kell az iráni háború költségeit

A magyar gazdaságnak is állnia kell az iráni háború költségeit

A magyar gazdaságnak is fizetni kell az iráni háború költségeit

Az elmúlt napokban a nemzetközi hírekben az egyik legfontosabb téma a Hormuzi-szoros lezárása lett. A nemzetközi olajkereskedelem ütőerének tartott térségen halad át a világ olajtermelésének az ötöde, és az LNG-gáz szállításában is óriási a szerepe. A háború miatt megugró energiaárak a magyar gazdaság szempontjából is nagyon fájdalmasak. Ugyanakkor az alternatív szállítási útvonalak beindítása némi enyhülést hozhat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168