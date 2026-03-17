Európai összehasonlításban is csúcson volt tavaly a magyar infláció

A visegrádi országok között Magyarországon volt a legmagasabb a pénzromlás üteme, amelyet szorosan követ a hasonló makrogazdasági kihívásokkal küzdő Szlovákia, míg Lengyelország az európai mezőny közepén helyezkedik el. Csehország az egyetlen olyan szereplő a négyesből, amelynek sikerült az uniós átlag alá szorítania az inflációját. A 2025-ben az euróövezet inflációs rátája 2,1 százalék volt, 2026-ra 1,9 százalékot prognosztizál az Európai Központi Bank. Mindez azt jelenti, hogy az eurózóna átlagos adatai megfelelnek az EKB inflációs célkitűzésének, bár számos kelet-európai tagállamban, így a már említett Szlovákia és Horvátország mellett a balti országokban is a 2 százalékos célnál jóval magasabb az infláció.



A hazai infláció 2025 őszétől fokozatosan mérséklődött, ugyanakkor a bizonytalan geopolitikai helyzet, a kiszámíthatatlan vámkörnyezet és az energiaárak megugrása jelentős felfelé mutató kockázatként értékelhetők.

Mindemellett az üzemanyagárak befagyasztása május 1-ig érdemben hozzájárul az árindex stabilizálásához. Az MNB közleménye szerint a hazai inflációs cél 2027 második felére érhető el fenntarthatóan, amely a GKI prognózisával összhangban áll.