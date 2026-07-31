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Európai szintre emelkedhet a Paksi Atomerőmű ügye

mfor.hu

Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt – közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok – jelentette ki az uniós szóvivő.

„Noha az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság szavatolására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt”

- fogalmazott.

Közölte továbbá, hogy a villamosenergia-koordinációs csoportot a leginkább érintett régió országai között hívhatják össze. Célja, hogy megkönnyítsék az információcserét, valamint koordinálják a következő lépéseket – mondta a Euronews beszámolója szerint az uniós szóvivő.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken közölte, hogy a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett. Elmondta, hogy a vízszint péntekre mínusz 124 centiméterre csökkent, és mínusz 134 centiméternél biztonsági okokból le kell állítani az erőművet. Ez az előrejelzések szerint hétfőn történhet meg.

A kormányfő figyelmeztetett, hogy a szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár mínusz 144 centiméterig is süllyedhet, és hangsúlyozta, hogy rövid távon nem várható emelkedés. Kifejtette, hogy a paksi blokkok újraindítása csak akkor lehetséges, ha a vízszint visszaemelkedik a leállási küszöb fölé. Erre a következő hetekben nincs reális esély

- mondta.

A miniszterelnök felidézte, hogy a Duna vízgyűjtő területein az időjárási előrejelzések sem kedvezőek, és kiemelte, hogy az elmúlt húsz év historikus adatai alapján is alacsony az esély a gyors vízszintemelkedésre.

 

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