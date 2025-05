Európai szintű botrány és bankcsődök is jöhetnek a devizahiteles uniós ítélet miatt?

A devizahitelekről elmondta véleményét László Csaba is a Klasszis Klub Live-ban:

Ezek között említette Marczingós azt is, hogy újabb kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen.

„Csányi Sándor OTP-elnök nem mondott igazat. Az ügy nem erről szól. Ő azért állítja ezt, hogy megnyugtassa a piacokat. Ha ugyanis az OTP Bank beismerné, hogy a devizahiteles törvényekkel nem lehetett orvosolni a hitelszerződések érvénytelenségét, akkor a bank részvényei összezuhannának. De szerintem még ennél is súlyosabb következmények várhatók.”

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos törvényjavaslatot nyújtott be a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésére Jámbor Andrással közösen.

Az EUB pedig most azt mondta ki, hogy ezt a problémát nem megfelelően orvosolták Magyaroszágon az úgynevezett devizahiteles törvényekkel, mert ezekkel megfosztották az adósokat azon joguktól, hogy az eredeti jogi és ténybeli állapot helyreállítását kérjék. Az ítélet legfontosabb újdonsága az, hogy

A jogász szerint az ítélet azt jelenti, hogy „a hazai jogalkalmazás nem felel meg az uniós irányelveknek, és ezen változtatni kell”. Szerinte az alapügy tekintetében teljesen mellékes, hogy lízing- vagy kölcsönügyletről van szó. Tehát nem a konkrét esetben felmerült lízingszerződés kapcsán mondták ki, hogy a szerződés az „elégtelen tájékoztatás” miatt semmis, és azzal mit lehet tenni és mit nem, hanem azt deklarálták, hogy az összes olyan szerződés, mint ami a perbeli alapesetben is szerepel, már a vételi- és eladási árfolyamok alkalmazása miatt semmis.

